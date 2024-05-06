Штрафи для ухилянтів різко зростуть: якими вони будуть, за новим законом 10379?

Готується законопроєкт №10379 про штрафи для ухитлянтів. Він вже пройшов перше читання.

Основні його положення:

▪️Порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 грн. Повторно або в особливий період – від 17 000 до 25 500 грн;

▪️Порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 грн – для громадян, від 17 000 до 34 000 грн – для посадових та юр. осіб;

▪️Порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 грн – для громадян, від 34 000 до 59 500 грн – для посадових і юр. осіб.

В першій версії законопроєкту за ухилення від призову під час мобілізації хотіли позбавляти волі на 3-5 років (норму виключили).