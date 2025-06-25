Штрафів від ТЦК побільшало на понад 11 тисяч за три місяці: регіони-лідери

Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Особливим став квітень 2025 року — 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цьогоріч.

Новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка — 5 за квітень, ще 3 — на початку червня.

Всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що складає 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років — у 82%.

Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ — 3 835 проваджень з початку року. Наслідують Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.