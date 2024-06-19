Штраф за шум від генератора: на що чекати українцям?

Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів.

Дійсно, ст. 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я» передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби.

Допустимі рівні звуку становлять:

▪️в приміщеннях житлових будинків становлять 35 – 55 децибел вдень та 25 – 35 децибел вночі,

▪️на території житлової забудови – 50 – 60 децибел вдень та 40 – 50 децибел вночі.

Однак зазначені вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій. А також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.