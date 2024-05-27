Штраф за повідомлення сексуального характеру: новий закон ВРУ

За посилку образливих повідомлень сексуального характеру до месенджерів можна отримати штраф до 2720 грн. Про це йдеться у ухваленому 22 травня Верховною Радою законі про внесення змін до адмінкодексу у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Так, КУпАП доповнено новими статтями 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі) та 173-7 (сексуальне претензія).

За новою статтею 173-6 вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через його приналежність до певної статі або стереотипних уявлень про соціальні ролі (становище , обов’язки, поведінка тощо) жінки чи чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була заподіяна шкода фізичному (без заподіяння тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого, – тягне штраф від 1 700 до 3 400 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з вирахуванням 20% заробітку.

За іншою новою статтею 173-7 сексуальне домагання, тобто навмисне вчинення проти бажання особи образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально чи невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій, – тягне за собою накладення штрафу від 1360 до 2720 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця за вирахуванням 20% заробітку.

Також у законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» встановлюється, що сексуальне домагання – це дії сексуального характеру (які не посягають на статеву свободу або статеву недоторканність особистості), виражені вербально, невербально або фізично (слова, жести, рухи тіла, дотик , поплескування або інші аналогічні дії), які ображають або принижують гідність особистості і можуть супроводжуватися створенням залякувального, ворожого або образливого, принизливого для неї середовища (ситуації).