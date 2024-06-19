Штраф за образливе повідомлення: закон підписано

Зеленський підписав закон про запровадження штрафів до 2700 грн за відправлення образливих повідомлень сексуального характеру в інтернеті.

Закон набуде чинності за півроку після опублікування. Він запроваджує в КУпАП нові статті: 173-6 (вчинення насильства за ознакою статі), 173-7 (сексуальне претензія) та 173-8 (невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису).

“Сексуальне домагання” прописано як “навмисне вчинення проти бажання особистості образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій”.

Тобто за образливий коментар сексуального характеру можна буде отримати штраф від 1360 до 2720 грн, громадські або навіть виправні роботи.