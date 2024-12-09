Штраф за незаконне носіння військової форми: актуальні цифри

В Україні встановлено штраф за незаконне носіння військової форми.

▪️за перше порушення передбачено попередження або штраф від 2 550 до 3 400 грн із конфіскацією форми;

▪️повторне порушення протягом року тягне за собою штраф від 3 400 до 6 800 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

Поліція має право перевіряти документи в осіб, які носять військову форму, і складати протоколи про порушення. Законом також визначено штрафи за незаконний обіг державних нагород:

▪️купівля, продаж або обмін нагород карається штрафом від 850 до 1 700 грн із конфіскацією;

▪️незаконне виготовлення або збут нагород обійдеться порушнику в 1 700–3 400 грн;

повторне порушення передбачає штрафи вдвічі більші.