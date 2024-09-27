Штраф від ТЦК та СП: як дізнатися про відкрите виконавче провадження?
2024-27-09    63

Штраф від ТЦК та СП: як дізнатися про відкрите виконавче провадження?

Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження.

Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

▪️прізвище, ім’я, по батькові;
▪️число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;
▪️найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;
▪️номер виконавчого провадження

мобілізація, ТЦК, штраф ТЦК
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