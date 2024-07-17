Штраф від ТЦК можна побачити у “Дії”

Дізнатися про штраф від ТЦК можна буде у “Діє”. Про це повідомив речник Міноборони Лазуткін.

І ще раз повторив, що автоматичних штрафів ті, хто не оновив дані до сьогодні, не отримають.

«Ми не говоримо, що всіх штрафуватимуть автоматично. Від трьох місяців з дня виявлення та до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення провадження може бути відкрито. Штраф – це певна процедура. Це не відразу всім ставлять галочки, хто сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Повинні бути протоколи, і має бути ухвала. Відповідно, люди дізнаватимуться про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж додатку «Дія» можна буде це зробити», – сказав Лазуткін.

Він зазначив, що і сьогодні, і в майбутньому можна оновити дані у ТЦК та “Резерві+”, але від штрафу це вже не рятує, оскільки 60-денний термін закінчився.

Обновили даних, але не пройшли ВВК, обіцяють не ловити на вулиці, а запрошувати повістками.