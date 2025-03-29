Штраф, і розшук: в ТЦК розповіли, що загрожує обмежено придатним за невчасне проходження ВЛК

Для повторного проходження ВКЛ військовозобов’язаним, визнаним обмежено придатними до військової служби, потрібне направлення.

Направлення можна отримати не тільки особисто в ТЦК та СП, а й через електронний кабінет. Якщо військовозобов’язаний зареєстрований в «Резерв+», він може там сформувати запит на отримання направлення.

Далі, начальник відповідного ТЦК та СП підписує це направлення електронним ключем, і з цим направленням можна проходити ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний, визнаний обмежено придатним, не пройде повторну ВЛК до 6 червня 2025 року, його оголосять в розшук через порушення правил військового обліку. Йому загрожуватиме відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень.