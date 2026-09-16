Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15358 про відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Документ передбачає підвищені санкції на період воєнного стану: за перше порушення — 17 тис. грн, за повторне протягом року — 34 тис. грн із можливим позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців. Водночас законопроєкт ще має пройти друге читання, а його положення можуть змінитися.

Законопроєкт №15358 зареєстрували у Верховній Раді 26 червня 2026 року. Його ініціаторами стали група народних депутатів, серед яких Ярослав Железняк, Максим Хлапук, Олег Бондаренко та Олександр Бакумов. 14 вересня профільний Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити документ за основу з доопрацюванням.

У звичайний період проєкт передбачає штраф у розмірі 8,5 тис. грн за експлуатацію транспортного засобу з перевищенням допустимого рівня шуму. На час воєнного стану ця санкція подвоюється до 17 тис. грн. За повторне порушення протягом року пропонується штраф 34 тис. грн та позбавлення права керування транспортними засобами на три-шість місяців.

Окремо документ визначає порядок розгляду таких справ. За перше порушення відповідні повноваження пропонується надати органам Національної поліції. У випадку повторного порушення справу має розглядати суд. Відповідні зміни передбачені не лише до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а й до законів «Про дорожній рух» та «Про систему громадського здоров’я».

Автори законопроєкту пропонують встановити відповідальність саме за перевищення допустимого рівня шуму під час керування або експлуатації транспортного засобу. Йдеться передусім про автомобілі та мотоцикли, обладнання яких створює надмірний шум, зокрема через зміни вихлопної системи. Водночас остаточний механізм контролю має бути деталізований під час подальшого опрацювання документа.

Питання практичного вимірювання шуму залишається одним із ключових для застосування нових норм. У матеріалах парламентської петиції щодо законопроєкту зазначається, що чинні правила не дають поліції спеціального механізму для фіксації перевищення допустимого рівня шуму транспортом безпосередньо на дорозі. Автори петиції пропонують окремо врегулювати вимоги до шумомірів, умов вимірювання, відеофіксації та контрольного заміру.

Тема посилення відповідальності за гучний транспорт розглядається парламентом не вперше. У 2023 році депутати зареєстрували законопроєкт №9564 із подібною метою. Документ також передбачав штраф 17 тис. грн за перше порушення та 34 тис. грн за повторне з можливим позбавленням права керування. Наразі №9564 залишається окремою законодавчою ініціативою, тоді як новий проєкт №15358 має сформувати актуальну модель відповідальності.

Подальший розгляд №15358 передбачає підготовку документа до другого читання. Профільний комітет уже рекомендував ухвалити його за основу саме з доопрацюванням, тому остаточні розміри санкцій, порядок фіксації порушення та інші процедурні положення ще можуть бути змінені. До набуття чинності законом запропоновані штрафи не застосовуються.