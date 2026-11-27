Потужні шторми, які накрили США під час святкування Дня подяки 26 листопада, спричинили масштабні повені, перебої з електропостачанням і транспортні проблеми на обох узбережжях країни. Увечері без електрики залишалися понад 900 тисяч домогосподарств і підприємств, а сотні авіарейсів скасували через сильний вітер та складні погодні умови.

Найбільше постраждали штати на східному узбережжі, зокрема Нью-Джерсі, Пенсильванія, Вірджинія, Меріленд і Нью-Йорк. Сильні опади разом із високими припливами спричинили затоплення вулиць, житлових районів і прибережних територій. У деяких населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати людей з автомобілів, які опинилися у воді.

За інформацією Associated Press, у четвер було затримано понад 2200 авіарейсів, ще понад 400 скасовано. Негода також вплинула на залізничне сполучення, спричинила падіння дерев і пошкодження ліній електропередач. У низці районів влада запровадила надзвичайні заходи через загрозу подальшого підтоплення.

У Нью-Джерсі оголосили надзвичайний стан. Особливо складна ситуація склалася в прибережних громадах, де високий рівень води поєднався із сильними поривами вітру. Представники місцевої влади міста Авалон повідомили про одне з найсерйозніших підтоплень в історії населеного пункту.

У Нью-Йорку через повені довелося рятувати людей з автомобілів. Мер міста Зохран Мамдані закликав мешканців не ризикувати заради поїздок і залишатися в безпечних місцях. Сильний вітер також створив небезпеку для тимчасових конструкцій, дерев і міської інфраструктури.

Негода вплинула і на традиційні святкові заходи. Організатори параду Macy’s Thanksgiving Day Parade у Нью-Йорку вирішили перенести його проведення на суботу. Причиною стали пориви вітру, які могли створити небезпеку для великих надувних фігур, що є однією з головних особливостей заходу.

На Середньому Заході США шторм супроводжувався сильним снігопадом. В окремих районах штату Міссурі випало до 14 дюймів снігу, тобто близько 36 сантиметрів. У місті Вентцвілл через погодні умови обвалився дах льодової арени. На західному узбережжі сильний прибій і високі припливи пошкодили пірс у Каліфорнії, а місцева влада організувала евакуацію з окремих прибережних районів.

Масштабні перебої з електропостачанням стали додатковою проблемою для комунальних служб. У Меріленді майже два мільйони споживачів отримали прохання економити воду через перебої в роботі систем водопостачання, пов’язані з відключеннями електроенергії.

Шторми продемонстрували вразливість транспортної та енергетичної інфраструктури США до одночасного впливу сильного вітру, опадів і прибережних припливів. У найближчі дні основними завданнями місцевих служб залишатимуться відновлення електропостачання, розчищення доріг і перевірка пошкоджених об’єктів.