Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C
2026-14-06    173

Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C

Збірна Шотландії 14 червня 2026 року в матчі групи C чемпіонату світу з футболу в Північній Америці перемогла Гаїті з рахунком 1:0 та очолила групу, а єдиний гол на 28-й хвилині забив півзахисник Джон Макгінн, що дозволило шотландцям вперше за 28 років зіграти на світовій першості та здобути стартову перемогу на турнірі.

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Матч став історичним для шотландської збірної, яка востаннє виступала на чемпіонаті світу у 1998 році у Франції та тоді завершила виступи на груповому етапі. Перемога над Гаїті стала для Шотландії першою на мундіалях з 1990 року, коли команда обіграла Швецію, а також першим успішним стартом на великому турнірі за останні десятиліття.

Єдиний м’яч був забитий після атаки, в якій форвард Че Адамс не зміг переграти воротаря суперника, однак Макгінн опинився першим на добиванні та відправив м’яч у сітку. Гаїті, яка лише одного разу в історії брала участь у чемпіонаті світу ще у 1974 році, намагалася відігратися, але не реалізувала свої моменти в атаці.

Зустріч у Бостоні зібрала значну кількість уболівальників, за різними оцінками, від 20 до 30 тисяч фанатів Шотландії прибули підтримати команду. Атмосфера на трибунах відзначалася високою активністю, а після фінального свистка шотландські гравці святкували перше місце у групі C, що підвищує їхні шанси на вихід до плей-оф.

У паралельному матчі цієї ж групи збірна Бразилії, яка є п’ятиразовим чемпіоном світу, зіграла внічию з Марокко 1:1. Марокканці відкрили рахунок на 21-й хвилині завдяки голу Ісмаїля Сайбарі, тоді як Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок через 11 хвилин, після чого команди не змогли змінити результат у другому таймі.

Матч Бразилія – Марокко відзначився рівною боротьбою, однак темп гри суттєво знизився після перерви. Колишній нападник збірної Англії та експерт Діон Даблін у коментарі BBC зазначив, що жодна з команд не продемонструвала достатньої переваги для перемоги, а нічийний результат є справедливим підсумком зустрічі.

Після стартового туру групи C та D формують щільну турнірну таблицю, де Шотландія закріпилася серед лідерів, тоді як Бразилія втратила очки вже на старті, зберігаючи при цьому тривалу безпрограшну серію в перших матчах чемпіонатів світу. Подальші ігри визначать розподіл місць перед вирішальними турами групового етапу.

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