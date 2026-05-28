Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо
2026-28-05

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може продовжити завдавати ударів по Києву та інших українських містах. Відповідні заяви пролунали на тлі нещодавньої масованої атаки на українську столицю, яка стала однією з наймасштабніших за час повномасштабної війни.

За словами Шойгу, російська сторона нібито розглядає подальші удари як відповідь на атаки по території РФ. Подібні заяви останніми днями також лунали від представників російського Міністерства закордонних справ та інших посадовців країни-агресора. Москва стверджує, що удари можуть бути спрямовані по об’єктах військового управління та так званих “центрах ухвалення рішень” у Києві.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву “будуть завдаватися й надалі”, а також анонсувала окремі попередження для іноземних дипломатичних місій, які працюють в українській столиці.

Погрози пролунали після одного з наймасштабніших ударів по Києву

Нові заяви російських посадовців пролунали після масованої атаки на Київ та Київську область, під час якої Росія застосувала десятки ракет і сотні безпілотників. За даними української влади, внаслідок обстрілу загинули люди, майже сотня отримала поранення, а пошкодження були зафіксовані на десятках локацій у столиці.

Удар спричинив руйнування житлових будинків, адміністративних споруд, торговельних об’єктів та культурних установ. Також повідомлялося про пошкодження транспортної інфраструктури та численні пожежі в різних районах міста.

Окремий резонанс викликало застосування ракети “Орешник”, яку Росія використала поблизу Києва. Західні країни назвали використання такого озброєння ескалацією війни та черговою спробою тиску на Україну та її партнерів.

Як відреагували в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не розглядає російські погрози як фактор, який може вплинути на позицію міжнародних партнерів. За його словами, Москва намагається використовувати залякування як інструмент політичного тиску та дипломатичного шантажу.

В українському МЗС наголосили, що найкращою відповіддю на подібну риторику є подальше посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення систем протиповітряної оборони України. Також у відомстві заявили про готовність сприяти посиленню заходів безпеки для іноземних дипломатичних представництв у Києві.

Крім того, представники Європейського Союзу та низки західних держав раніше заявляли, що не мають наміру згортати дипломатичну присутність у Києві через погрози з боку Росії. Європейські чиновники назвали такі заяви елементом психологічного тиску та спробою посіяти паніку серед населення.

Чому ці заяви мають значення

Експерти зазначають, що подібні погрози Кремль використовує не вперше. Російські посадовці вже неодноразово заявляли про можливість ударів по “центрах ухвалення рішень” у Києві, однак щоразу такі заяви супроводжувалися спробами політичного тиску на Україну та її союзників.

На тлі триваючих бойових дій та активних повітряних атак риторика російського керівництва залишається одним із факторів ескалації. Водночас українська влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час можливих ракетних і дронових атак.

Андрій Сибіга, атака на Київ, війна в Україні, Київ, Марія Захарова, МЗС РФ, новини України, повітряна тривога, погрози Росії, ракета Орешник, ракетний удар, Росія Україна, Сергій Шойгу, удар по Києву, Шойгу
