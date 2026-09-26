Школярі в Німеччині вийшли на протест проти призову до армії

У Німеччині 25 вересня відбулися загальнонаціональні акції школярів проти можливого повернення обов’язкової військової служби. За даними організаторів руху Schulstreik gegen Wehrpflicht, протести пройшли приблизно у 100 містах, а загалом у них взяли участь понад 45 тисяч учнів. У Берліні та інших містах демонстранти виступали також проти обов’язкового медичного огляду для 18-річних чоловіків.

Учасники акцій виходили з плакатами та скандували «Ваша війна — без нас», «Чому ми, а не ви» та «Ні людини, ні цента для Бундесверу». У Берліні поліція повідомила про близько 2400 учасників акції у районі Веддінг. Водночас організатори загальнонаціонального протесту використовують власну оцінку чисельності, оскільки поліція не оприлюднила єдиних підсумкових даних щодо всіх міст.

Приводом для протестів стали нові правила військової служби, які набули чинності на початку 2026 року. Вони передбачають обов’язковий медичний огляд для чоловіків відповідного призовного віку, тоді як сама військова служба наразі залишається добровільною. Якщо кількість добровольців виявиться недостатньою, Бундестаг може окремо ухвалити рішення про обов’язкове залучення до служби.

Нові правила поширюються насамперед на чоловіків, народжених у 2008 році. Усі 18-річні чоловіки з німецьким громадянством отримують анкети щодо стану здоров’я, освіти та зацікавленості у військовій службі. Для них заповнення анкети та проходження медичного огляду є обов’язковими, тоді як для представників інших статей участь у процедурі залишається добровільною.

За даними німецьких ЗМІ, саме початок фактичних медичних оглядів посилив невдоволення серед молоді. Німецьке оборонне відомство підтвердило, що перші 18-річні чоловіки вже проходять процедуру. Водночас повномасштабна інфраструктура для огляду всього відповідного чоловічого призовного року, за інформацією міністерства, має бути доступна приблизно із середини 2027 року.

Під час попередніх протестів школярів у травні організатори також заявляли про десятки тисяч учасників. Тоді в Гамбурзі поліція нарахувала близько 2300 демонстрантів, а організатори — близько 6000; у Берліні оцінки становили відповідно 1200 і 5000 учасників.

Запроваджена у 2026 році модель має збільшити чисельність Бундесверу за рахунок добровольців. За офіційними правилами, під час відбору враховуватимуть готовність людини до служби, фізичну, розумову та особистісну придатність, освіту, а також потреби збройних сил. Щороку повноліття в Німеччині досягають приблизно 350 тисяч чоловіків із німецьким громадянством.

Подальше рішення про можливе фактичне повернення призову залежатиме від того, чи зможе система добровільної служби забезпечити необхідну кількість військовослужбовців. Таким чином, нинішня дискусія стосується не лише проходження медоглядів, а й механізму, за яким Німеччина може перейти від добровільної моделі до обов’язкового залучення молоді до Бундесверу.