Школи Києва можуть перейти на змішане навчання з 1 вересня

У Києві на початку нового навчального року змінюють формат роботи закладів освіти через безпекову ситуацію: протягом першого тижня діти можуть навчатися очно, дистанційно або у змішаному форматі, а окремі школи проводитимуть заняття в укриттях чи запровадять другу зміну. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, єдиного формату для всіх шкіл столиці не встановлюватимуть. Кожен заклад освіти самостійно визначатиме організацію навчального процесу, враховуючи поточну безпекову ситуацію, місткість і технічні можливості укриттів, а також кількість учнів, яких можна одночасно розмістити у захищених приміщеннях.

Перший тиждень навчання фактично стане періодом адаптації для різних шкіл. Частина закладів зможе організувати традиційні очні заняття, інші поєднуватимуть роботу в класах із дистанційними уроками. Для окремих шкіл можливим варіантом стане проведення навчання безпосередньо в укриттях, якщо безпекові умови не дозволятимуть організувати освітній процес у звичайних приміщеннях.

Ще одним механізмом, який можуть застосувати у столиці, є запровадження другої зміни. Такий формат розглядають для закладів, де укриття не здатні одночасно прийняти всіх учнів. Поділ навчального дня на зміни може дозволити проводити більше очних занять без перевищення кількості людей, для яких розраховані захисні споруди.

Рішення про формат роботи шкіл залежатиме від конкретної ситуації в кожному районі та можливостей самого навчального закладу. Це означає, що учні різних шкіл Києва можуть розпочати навчальний рік за різними моделями, навіть якщо заклади розташовані в одному районі міста.

Подібний підхід також розглядають у Київській області. Там формат навчання також може залежати від місцевої безпекової ситуації та наявності укриттів. Остаточні моделі організації занять визначатимуть окремо для конкретних закладів освіти.

Зміна формату пов’язана з необхідністю забезпечити можливість продовження навчання під час повітряних тривог. За чинними правилами освітній процес в очному форматі має враховувати можливість перебування учнів і працівників закладу в укритті у разі загрози. Саме доступність та місткість захисних споруд стали одним із ключових факторів, що визначають можливість повноцінної роботи шкіл.

Водночас дистанційний формат залишається резервним варіантом для закладів, які не можуть гарантувати одночасне безпечне перебування всіх учасників освітнього процесу. Змішана модель дозволяє поєднувати очні та онлайн-заняття, зберігаючи навчальний процес у періоди, коли проведення уроків у класах ускладнене.

Київські школи вже кілька навчальних років працюють в умовах, коли організація занять залежить не лише від освітнього розкладу, а й від сигналів повітряної тривоги та можливостей укриттів. У різних закладах відрізняються площа захисних приміщень, кількість учнів і технічні можливості, тому єдина модель роботи для всієї столиці не завжди може бути застосована.

Остаточний формат навчання для конкретної школи батьки та учні зможуть дізнаватися безпосередньо у своїх закладах освіти. Перший тиждень навчального року покаже, які моделі організації занять зможуть працювати стабільно в умовах поточної безпекової ситуації та чи потребуватимуть окремі школи подальшого коригування графіків.