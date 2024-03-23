Шкідники глоксинії і як з ними боротись?
2024-23-03    45

Шкідники глоксинії і як з ними боротись?

Глоксинія, або синявка, вражає своєю красою і дивовижною квітучістю. Проте, як і в багатьох рослин, шкідники можуть стати серйозною загрозою для її здоров’я. Давайте розглянемо деяких з найпоширеніших шкідників глоксинії та способи їхнього контролю.

1. Трипси

Трипси – маленькі комахи, які живуть на зворотній стороні листя та живляться клітинним соком рослини. Їхня присутність може призвести до появи білих або сріблястих плям на листках.

Як боротися: Регулярно перевіряйте листя на наявність трипсів. Їх можна контролювати за допомогою натуральних або хімічних миючих засобів, таких як мило для миття посуду або спеціальні інсектициди.

2. Мідівки

Мідівки – це маленькі чорні комахи, які розташовуються на листках та живляться соком рослини. Вони можуть залишати за собою липку речовину, яка може призвести до появи грибкових хвороб.

Як боротися: Видаліть мідівок за допомогою ватних паличок, замочених у миючому розчині. Для запобігання повторній інфекції використовуйте інсектициди або натуральні засоби боротьби.

3. Павутинниця

Павутиння на глоксинії може свідчити про наявність павутинниці, яка може пошкодити листя та стебла.

Як боротися: Застосовуйте пилок від курятника або спеціальні засоби для боротьби з павутинням. Постійно видаляйте павутиння та уражені частини рослини.

4. Гусениці

Гусениці можуть пошкодити листя глоксинії, залишаючи плями та отвори на його поверхні.

Як боротися: Регулярно перевіряйте листя на наявність гусениць та видаліть їх вручну. Якщо попередні методи не допомагають, можна використовувати хімічні інсектициди.

Пам’ятайте, що ефективна боротьба з шкідниками глоксинії вимагає регулярного спостереження та своєчасних заходів контролю. Завдяки правильному догляду і увазі до деталей, ваша глоксинія буде радувати вас своєю красою і здоров’ям.

глоксинія, гусениці, мідівки, павутинниця, трипси
Останні новини
Що відомо про «Пікнік», перед концертом якого стався теракт

Що відомо про «Пікнік», перед концертом якого стався теракт
Рок-гурт «Пікнік», перед концертом якого у Крокус Сіті Холл стався читать далее
23-03, 01:00
Як доглядати за тюльпанами, щоб довше стояли

Як доглядати за тюльпанами, щоб довше стояли
Тюльпани - це чарівні квіти, які дарують нам яскравість і читать далее
23-03, 12:48
Азалия – квітка смерті: правда чи ні?

Азалия – квітка смерті: правда чи ні?
Азалія, з її яскравими квітами та багатим зеленим листям, завжди читать далее
23-03, 12:43
Шкідники глоксинії і як з ними боротись?

Шкідники глоксинії і як з ними боротись?
Глоксинія, або синявка, вражає своєю красою і дивовижною квітучістю. Проте, читать далее
23-03, 12:38
Як доглядати за кактусом вдома?

Як доглядати за кактусом вдома?
Кактуси - це чудові рослини, які додають екзотичного шарму та читать далее
23-03, 12:34
Як розсмоктується кіста яєчника?

Як розсмоктується кіста яєчника?
Кіста яєчника - це рідинно-вмістова утворення, яке може виникати у читать далее
23-03, 12:24
Ендометріоз шийки матки: симптоми захворювання

Ендометріоз шийки матки: симптоми захворювання
Ендометріоз - це стан, при якому тканина, що зазвичай виростає читать далее
23-03, 12:04
Остання стадія алкоголізму: жахливий жах

Остання стадія алкоголізму: жахливий жах
Алкоголізм - це серйозне захворювання, яке може мати негативні наслідки читать далее
23-03, 11:59
Шкідливість куріння для неповнолітніх: наслідки та ризики

Шкідливість куріння для неповнолітніх: наслідки та ризики
Куріння - це серйозна проблема, яка має негативний вплив на читать далее
23-03, 11:53
Стрілянина у Крокус Сіті Холл: з’явилась реакція ГУР

Стрілянина у Крокус Сіті Холл: з’явилась реакція ГУР
Про український слід теракту у Крокус Сіті Холл не може читать далее
23-03, 11:34
США закликали Україну не обстрілювати російські НПЗ?

США закликали Україну не обстрілювати російські НПЗ?
США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), читать далее
22-03, 10:08
Крокус Сіті Холл: жахливий теракт, 40 людей вбито

Крокус Сіті Холл: жахливий теракт, 40 людей вбито
Невідомі відкрили вогонь у концертній залі «Крокус Сіті Холл» у читать далее
22-03, 10:02
Нова гра Call of Duty: Warzone Mobile доступна на смартфонах

Нова гра Call of Duty: Warzone Mobile доступна на смартфонах
Call of Duty: Warzone Mobile, довгоочікувана нова гра від Activision, читать далее
21-03, 09:39
ФАБ-3000: росіяни запускають масове виробництво аівабомб

ФАБ-3000: росіяни запускають масове виробництво аівабомб
Росіяни заявили про збільшення виробництва авіабомб ФАБ-500, ФАБ-1500 і запуск читать далее
21-03, 09:34
Як і коли сіяти петунію?

Як і коли сіяти петунію?
Петунія - це вродлива рослина, яка чудово прикрашає наші сади, читать далее
21-03, 09:26
З 1 квітня в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах

З 1 квітня в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах
В Німеччині з 1 квітня 2024 року власників транспортних засобів читать далее
21-03, 07:09
Бордоська суміш: коли обробляти рослини?

Бордоська суміш: коли обробляти рослини?
Бордоська суміш — це ефективний засіб для захисту рослин від читать далее
20-03, 09:54
Чого бояться клопи: основні моменти, які варто знати

Чого бояться клопи: основні моменти, які варто знати
Клопи, безперечно, є одними з найнеприємніших гостей в будинку. Їх читать далее
20-03, 05:48
ПТСР в Україні: кількість хворих зросла в 4 рази

ПТСР в Україні: кількість хворих зросла в 4 рази
Кількість людей із ПТСР в Україні зросла майже в 4 читать далее
20-03, 10:34
Ухилянтів, що не з’явилися до ТЦК, будуть розшукувати

Ухилянтів, що не з’явилися до ТЦК, будуть розшукувати
Ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, читать далее
20-03, 08:58
Теги
Київ Польща ТЦК вибори 2024 вчені війна в Україні гра гроші долар економіка закон про мобілізацію зеленський курс валют кіно літак мобілізація спорт футбол фільм фінанси