Шкідники глоксинії і як з ними боротись?

Глоксинія, або синявка, вражає своєю красою і дивовижною квітучістю. Проте, як і в багатьох рослин, шкідники можуть стати серйозною загрозою для її здоров’я. Давайте розглянемо деяких з найпоширеніших шкідників глоксинії та способи їхнього контролю.

1. Трипси

Трипси – маленькі комахи, які живуть на зворотній стороні листя та живляться клітинним соком рослини. Їхня присутність може призвести до появи білих або сріблястих плям на листках.

Як боротися: Регулярно перевіряйте листя на наявність трипсів. Їх можна контролювати за допомогою натуральних або хімічних миючих засобів, таких як мило для миття посуду або спеціальні інсектициди.

2. Мідівки

Мідівки – це маленькі чорні комахи, які розташовуються на листках та живляться соком рослини. Вони можуть залишати за собою липку речовину, яка може призвести до появи грибкових хвороб.

Як боротися: Видаліть мідівок за допомогою ватних паличок, замочених у миючому розчині. Для запобігання повторній інфекції використовуйте інсектициди або натуральні засоби боротьби.

3. Павутинниця

Павутиння на глоксинії може свідчити про наявність павутинниці, яка може пошкодити листя та стебла.

Як боротися: Застосовуйте пилок від курятника або спеціальні засоби для боротьби з павутинням. Постійно видаляйте павутиння та уражені частини рослини.

4. Гусениці

Гусениці можуть пошкодити листя глоксинії, залишаючи плями та отвори на його поверхні.

Як боротися: Регулярно перевіряйте листя на наявність гусениць та видаліть їх вручну. Якщо попередні методи не допомагають, можна використовувати хімічні інсектициди.

Пам’ятайте, що ефективна боротьба з шкідниками глоксинії вимагає регулярного спостереження та своєчасних заходів контролю. Завдяки правильному догляду і увазі до деталей, ваша глоксинія буде радувати вас своєю красою і здоров’ям.