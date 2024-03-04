Схід США йде під воду

Східне узбережжя США швидко йде під воду. Про це розповіли дослідники Технологічного інституту Вірджинії, пишет Фраза.

За їхніми словами, як свідчить аналіз супутникових знімків, у 2007-2020 роках земля під Нью-Йорком, Балтімором, Норфолком та іншими великими населеними пунктами тут опускалася із середньою швидкістю до двох міліметрів на рік.

При цьому, повідомляють вчені, в деяких округах штатів Делавер, Меріленд, Південної Кароліни та Джорджії темпи наступу моря на сушу виявилися втричі вищими за названий показник.

Інформується, що як мінімум 867 тисяч об’єктів нерухомості та критично важливої інфраструктури, включаючи шосе, залізниці, аеропорти, греблі та греблі перебувають під загрозою затоплення.