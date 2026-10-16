ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна

Штучний інтелект назвав 1 жовтня 2030 року умовною датою можливого початку Третьої світової війни, відповідаючи на запитання про перспективи глобального конфлікту. Про це 15 жовтня 2026 року повідомило британське видання Unilad. Водночас чатбот наголосив, що масштабна війна навряд чи розпочнеться протягом найближчих одного-двох років, хоча ризик зіткнення великих держав у наступному десятилітті потребує серйозної уваги. Конкретна дата була названа навмання і не ґрунтується на доведеному методі прогнозування воєн.

Під час спілкування з віртуальним помічником журналісти запитали, чи може відбутися Третя світова війна та коли це потенційно станеться. У відповіді ШІ розмежував короткострокову перспективу й період наступного десятиліття. За його оцінкою, у 2026–2027 роках глобальна війна малоймовірна, тоді як у 2028–2035 роках ризик серйозної ескалації може зрости. При цьому чатбот не навів розрахунків, статистичної моделі або конкретних подій, які дозволили б визначити початок війни саме в цей період.

Серед можливих сценаріїв ШІ назвав пряме військове зіткнення Росії та НАТО, а також загострення суперечностей між США і Китаєм через Тайвань. Ще одним ризиком він визначив регіональний конфлікт, до якого поступово залучатимуться кілька великих держав. За такої ситуації локальне протистояння може вийти за межі початкового регіону, якщо країни почнуть безпосередньо підтримувати різні сторони бойових дій.

Окремо чатбот застеріг, що сама наявність міжнародних суперечностей не означає неминучого початку світової війни. Держави, залучені до конфліктів, мають власні причини уникати прямого зіткнення, зокрема через військові, економічні та гуманітарні наслідки. Тому оцінка потенційних загроз не дає підстав вважати, що глобальна війна обов’язково почнеться в конкретний рік.

Автори Unilad підкреслили, що відповідь штучного інтелекту не містить доказів достовірності названої дати. Фраза про 1 жовтня 2030 року прозвучала після того, як чатбот попросили вибрати конкретний день навмання. Отже, її не можна розглядати як передбачення, засноване на розвідувальних даних, військових планах або науково підтвердженому прогнозі.

Оцінки ризику глобального конфлікту залежать від багатьох чинників, які можуть швидко змінюватися: рішень урядів, перебігу воєн, дипломатичних переговорів, військових інцидентів та внутрішньої політики держав. Навіть аналітичні моделі, які використовують експерти з міжнародної безпеки, працюють зі сценаріями та ймовірностями, а не з достовірними датами майбутніх воєн. Відповідь чатбота не супроводжувалася кількісною оцінкою ймовірності того, що названий сценарій справдиться.

Ризик прямого зіткнення Росії та НАТО пов’язаний, зокрема, з тим, що до Альянсу входять держави Європи та Північної Америки, а напад на одного з його членів може спричинити колективну відповідь відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас застосування цього механізму залежить від конкретних обставин і рішень союзників. Наявність такого зобов’язання є одним із чинників стримування, хоча не усуває ризику військових інцидентів або ескалації.

Напруженість навколо Тайваню становить інший потенційний осередок міжнародної кризи. Китай вважає острів своєю територією, тоді як Тайвань має власну систему управління. США підтримують оборонні можливості острова, а питання характеру американської реакції на можливий напад залишається важливим елементом стратегічного планування в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проте існування цих суперечностей саме по собі не підтверджує сценарію неминучої світової війни.

Таким чином, дата, названа чатботом, є частиною умовного сценарію, а не встановленим терміном початку глобального конфлікту. Жодних підтверджених даних про те, що 1 жовтня 2030 року має статися подія, яка спричинить світову війну, у наведеному матеріалі немає.