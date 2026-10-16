ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна
2026-16-10    178

ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна

Штучний інтелект назвав 1 жовтня 2030 року умовною датою можливого початку Третьої світової війни, відповідаючи на запитання про перспективи глобального конфлікту. Про це 15 жовтня 2026 року повідомило британське видання Unilad. Водночас чатбот наголосив, що масштабна війна навряд чи розпочнеться протягом найближчих одного-двох років, хоча ризик зіткнення великих держав у наступному десятилітті потребує серйозної уваги. Конкретна дата була названа навмання і не ґрунтується на доведеному методі прогнозування воєн.

Під час спілкування з віртуальним помічником журналісти запитали, чи може відбутися Третя світова війна та коли це потенційно станеться. У відповіді ШІ розмежував короткострокову перспективу й період наступного десятиліття. За його оцінкою, у 2026–2027 роках глобальна війна малоймовірна, тоді як у 2028–2035 роках ризик серйозної ескалації може зрости. При цьому чатбот не навів розрахунків, статистичної моделі або конкретних подій, які дозволили б визначити початок війни саме в цей період.

Серед можливих сценаріїв ШІ назвав пряме військове зіткнення Росії та НАТО, а також загострення суперечностей між США і Китаєм через Тайвань. Ще одним ризиком він визначив регіональний конфлікт, до якого поступово залучатимуться кілька великих держав. За такої ситуації локальне протистояння може вийти за межі початкового регіону, якщо країни почнуть безпосередньо підтримувати різні сторони бойових дій.

Окремо чатбот застеріг, що сама наявність міжнародних суперечностей не означає неминучого початку світової війни. Держави, залучені до конфліктів, мають власні причини уникати прямого зіткнення, зокрема через військові, економічні та гуманітарні наслідки. Тому оцінка потенційних загроз не дає підстав вважати, що глобальна війна обов’язково почнеться в конкретний рік.

Автори Unilad підкреслили, що відповідь штучного інтелекту не містить доказів достовірності названої дати. Фраза про 1 жовтня 2030 року прозвучала після того, як чатбот попросили вибрати конкретний день навмання. Отже, її не можна розглядати як передбачення, засноване на розвідувальних даних, військових планах або науково підтвердженому прогнозі.

Оцінки ризику глобального конфлікту залежать від багатьох чинників, які можуть швидко змінюватися: рішень урядів, перебігу воєн, дипломатичних переговорів, військових інцидентів та внутрішньої політики держав. Навіть аналітичні моделі, які використовують експерти з міжнародної безпеки, працюють зі сценаріями та ймовірностями, а не з достовірними датами майбутніх воєн. Відповідь чатбота не супроводжувалася кількісною оцінкою ймовірності того, що названий сценарій справдиться.

Ризик прямого зіткнення Росії та НАТО пов’язаний, зокрема, з тим, що до Альянсу входять держави Європи та Північної Америки, а напад на одного з його членів може спричинити колективну відповідь відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору. Водночас застосування цього механізму залежить від конкретних обставин і рішень союзників. Наявність такого зобов’язання є одним із чинників стримування, хоча не усуває ризику військових інцидентів або ескалації.

Напруженість навколо Тайваню становить інший потенційний осередок міжнародної кризи. Китай вважає острів своєю територією, тоді як Тайвань має власну систему управління. США підтримують оборонні можливості острова, а питання характеру американської реакції на можливий напад залишається важливим елементом стратегічного планування в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проте існування цих суперечностей саме по собі не підтверджує сценарію неминучої світової війни.

Таким чином, дата, названа чатботом, є частиною умовного сценарію, а не встановленим терміном початку глобального конфлікту. Жодних підтверджених даних про те, що 1 жовтня 2030 року має статися подія, яка спричинить світову війну, у наведеному матеріалі немає.

НАТО, Тайвань, Третя світова війна, штучний інтелект
Останні новини
Європа готується до скорочення підтримки України з боку США

Європа готується до скорочення підтримки України з боку США
Європейські лідери розглядають сценарій зближення президента США Дональда Трампа з читать далее
16-10, 16:17
Яке церковне свято 17 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
У суботу, 17 жовтня 2026 року, православна церква за календарем читать далее
16-10, 15:44
ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна

ШІ спрогнозував, коли може початися Третя світова війна
Штучний інтелект назвав 1 жовтня 2030 року умовною датою можливого читать далее
16-10, 10:49
Новий Tesla Roadster виконав переворот у повітрі під час презентації

Новий Tesla Roadster виконав переворот у повітрі під час презентації
Tesla презентувала новий електричний спорткар Roadster, який, за заявленими характеристиками, читать далее
16-10, 10:26
Трамп назвав удари України по НПЗ ганьбою та розкритикував Зеленського

Трамп назвав удари України по НПЗ ганьбою та розкритикував Зеленського
Президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського, читать далее
16-10, 10:24
Трамп призупинив продаж боєприпасів союзникам США заради власних запасів

Трамп призупинив продаж боєприпасів союзникам США заради власних запасів
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинили продаж читать далее
16-10, 10:22
Лідери ЄС зосередилися на енергетиці замість України, — Politico

Лідери ЄС зосередилися на енергетиці замість України, — Politico
Україна вперше від початку повномасштабної війни з Росією відійшла на читать далее
16-10, 10:19
Чорногорія обмежила доступ до тимчасового захисту для українців

Чорногорія обмежила доступ до тимчасового захисту для українців
Уряд Чорногорії 15 жовтня 2026 року змінив правила надання тимчасового читать далее
15-10, 18:46
Лавров відреагував на план миру із замороженням фронту та зняттям санкцій

Лавров відреагував на план миру із замороженням фронту та зняттям санкцій
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не читать далее
15-10, 16:19
Яке церковне свято 16 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 жовтня 2026 року, у п’ятницю, православна церква вшановує пам’ять читать далее
15-10, 16:15
Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку

Київ втратив власну електрогенерацію: чим це загрожує взимку
У Києві фактично зупинилася власна електрогенерація через пошкодження Дарницької ТЕЦ, читать далее
15-10, 13:46
Юлія Симуніна: біографія та цікаві факти про депутатку Київради

Юлія Симуніна: біографія та цікаві факти про депутатку Київради
Юлія Миколаївна Симуніна — українська підприємиця, юристка та депутатка Київської читать далее
15-10, 11:05
Розвідка США попередила Київ про можливе припинення обміну даними

Розвідка США попередила Київ про можливе припинення обміну даними
Американська розвідка попередила посольство України у Вашингтоні, що США можуть читать далее
15-10, 10:24
Василь Малюк: біографія та цікаві факти про ексголову СБУ

Василь Малюк: біографія та цікаві факти про ексголову СБУ
Василь Малюк — український генерал-лейтенант, колишній голова Служби безпеки України читать далее
15-10, 10:19
США можуть послабити санкції проти танкерів російського тіньового флоту

США можуть послабити санкції проти танкерів російського тіньового флоту
США розглядають можливість послаблення санкційних обмежень щодо танкерів так званого читать далее
15-10, 09:51
Яке церковне свято 15 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 15 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
15 жовтня 2026 року православна церква вшановує преподобного Євфимія Нового, читать далее
14-10, 16:11
Кеті Захарія: дебют нової речниці Трампа в Білому домі висміяли у США

Кеті Захарія: дебют нової речниці Трампа в Білому домі висміяли у США
Перший брифінг нової речниці Білого дому Кеті Захарії, який відбувся читать далее
14-10, 11:30
Григорій Тамар: біографія та цікаві факти про військового експерта

Григорій Тамар: біографія та цікаві факти про військового експерта
Григорій Тамар — ізраїльський військовий експерт, історик, публіцист і блогер, читать далее
14-10, 11:27
Олександр Венедчук: біографія та цікаві факти про коміка

Олександр Венедчук: біографія та цікаві факти про коміка
Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім'ям Веня, — український комік, читать далее
14-10, 11:25
Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини

Чоловік Ірини Федишин повідомив про втрату їхньої дитини
Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, 13 жовтня читать далее
14-10, 11:22
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар