Щодо травмованої ескорт-моделі Марії Ковальчук порушено кримінальну справу

Нацполіція України порушила кримінальне провадження у справі 20-річної ескорт-моделі зі Львова Марії Ковальчук, пише ВВС Україна.

Марія Ковальчук зникла в Дубаї на початку березня, родичі та друзі шукали її, а через тиждень її виявили у тяжкому стані на узбіччі дороги. ЗМІ писали, що вона могла зазнати насильства на закритій вечірці і впала з великої висоти на будівництві.

Слідчі Національної поліції у Львівській області відкрили окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України.

Ця стаття передбачає покарання за торгівлю людиною, а також вербування, переміщення чи приховування потерпілого з метою експлуатації.

У поліції зазначили, що зараз триває досудове розслідування і деталі щодо нього не розголошують.

Марія Ковальчук зараз перебуває у лікарні у Дубаї, де їй зробили кілька операцій. Стан дівчини стабільний, її життю немає загрози.

У коментарі для ЗМІ її мати Ганна повідомила, що донька виявила численні переломи.