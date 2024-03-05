Що з Фейсбуком та Інстаграм? В роботі соцмереж стався збій

У вівторок, 5 березня, стався збій. Користувачі повідомили про проблеми в роботі соцмереж Фейсбук та Інстаграм.

Зокрема, проблеми виникли з входом у соцмережі. Фейсбук пропонував ввійти знову і знову, а Інстаграм не оновлювався взагалі.

Компанія Meta згодом прокоментувала збій. “Нам відомо про проблему, яка впливає на вхід у фейсбук. Наші інженерні команди активно намагаються розв’язати проблему якнайшвидше”, – йдеться у повідомленні.

Через годину після збою робота сервісів Meta почала поступово відновлюватися.

Першими запрацювали Фейсбук та Фейсбук-месенджер, для відновлення яких потрібно було заново залогуватись.

Після 19-ї години за Києвом запрацював Інстаграм.