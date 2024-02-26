Популярний американський дослідник феномена довгожительства та автор книг про здорове харчування Ден Бюттнер розповів, що їдять довгожителі. За його словами, в їхніх раціонах входять ферментовані продукти та рослинна їжа, пише Фраза.

Варто зазначити, що роботи експерта фокусуються на дослідженні так званих блакитних зон, тобто кількох невеликих регіонів світу, які у пропорції, що значно перевищує середньостатистичну, населяють довгожителі.

Фахівець вважає, що основною умовою досягнення довголіття є правильне харчування.

Пояснюється, що таке харчування має на увазі обмеження частки білка тваринного походження в раціоні та збільшення кількості вживаних бобових та овочів.

Зазначається, що квасоля, сочевиця і горох багаті на білок і клітковину – неперетравлювані харчові волокна, що сприяють поліпшенню роботи кишечника.

Крім цього, ще одним важливим принципом правильного харчування довгожителів є різноманітність. У деяких країнах (наприклад, у Японії), існує сотні різновидів грибів, цибулі, квасолі, маринованих огірків та інших ферментованих продуктів. У Середземноморському регіоні (включає території Франції, Португалії, Італії та Іспанії) популярні сир і йогурт, які також являють собою ферментовані продукти.

Наголошується, що чергування ферментованих продуктів зі свіжими рослинними може забезпечити захист організму від діабету, серцевих захворювань.

Резюмується, що вживання різноманітних продуктів означає, що людина з більшою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни, мінерали та поживні речовини.