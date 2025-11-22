Що видають мобілізованим: повний список

Повний список одягу, взуття та спорядження, яке видають мобілізованим, оприлюднив Київський обласний ТЦК та СП.

Видається базовий речовий комплект — до нього входить 46 найменувань одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту.

Частину речей бійці отримують одразу у навчальному центрі, інші – вже у підрозділі.

Засоби індивідуального захисту: шолом, бронежилет, балістичні окуляри — на 2 роки.

Взуття: берці літні або демісезонні, зимові — термін експлуатації: по. одній парі на 2 роки

Обмундирування:

▪️костюм (кітель і штани) — 2 комплекти на 2 роки;

▪️додаткові штани — видають раз на рік;

▪️фліска —1 штука на 2 роки;

▪️зимові куртка та штани — по одному виду на 2 роки;

▪️сорочка бойова (убакс) — 2 штуки на 2 роки;

▪️сорочка поло — 2 штуки на 2 роки;

▪️рукавички демісезонні та зимові — по парі на рік;

▪️бафи (шарф-труба): літній та зимовий.

Головні убори:

▪️шапка звичайна;

▪️шапка зимова;

▪️кашкет;

▪️панама.

Спорядження:

▪️каремат;

▪️спальний мішок;

▪️тактичні рукавиці;

▪️ремінь;

▪️транспортна сумка (баул).

Білизна:

▪️футболки;

▪️шкарпетки зимові та літні;

▪️труси;

▪️2 комплекти термобілизни: демісезонна та зимова.