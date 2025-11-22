Що видають мобілізованим: повний список
2025-22-11    748

Що видають мобілізованим: повний список

Повний список одягу, взуття та спорядження, яке видають мобілізованим, оприлюднив Київський обласний ТЦК та СП.

Видається базовий речовий комплект — до нього входить 46 найменувань одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту.

Частину речей бійці отримують одразу у навчальному центрі, інші – вже у підрозділі.

Засоби індивідуального захисту: шолом, бронежилет, балістичні окуляри — на 2 роки.

Взуття: берці літні або демісезонні, зимові — термін експлуатації: по. одній парі на 2 роки

Обмундирування:
▪️костюм (кітель і штани) — 2 комплекти на 2 роки;
▪️додаткові штани — видають раз на рік;
▪️фліска —1 штука на 2 роки;
▪️зимові куртка та штани — по одному виду на 2 роки;
▪️сорочка бойова (убакс) — 2 штуки на 2 роки;
▪️сорочка поло — 2 штуки на 2 роки;
▪️рукавички демісезонні та зимові — по парі на рік;
▪️бафи (шарф-труба): літній та зимовий.

Головні убори:
▪️шапка звичайна;
▪️шапка зимова;
▪️кашкет;
▪️панама.

Спорядження:
▪️каремат;
▪️спальний мішок;
▪️тактичні рукавиці;
▪️ремінь;
▪️транспортна сумка (баул).

Білизна:
▪️футболки;
▪️шкарпетки зимові та літні;
▪️труси;
▪️2 комплекти термобілизни: демісезонна та зимова.

війна в Україні, мобілізація, ТЦК
Останні новини
Що видають мобілізованим: повний список

Що видають мобілізованим: повний список
Повний список одягу, взуття та спорядження, яке видають мобілізованим, оприлюднив читать далее
22-11, 08:53
Коли закінчиться війна в Україні? ЄК дала свій прогноз

Коли закінчиться війна в Україні? ЄК дала свій прогноз
У ЄК допускають, що війна в Україні може закінчитися наприкінці читать далее
17-11, 05:56
Новий законопроект: кримінальна відповідальність для ТЦК за порушення мобілізації

Новий законопроект: кримінальна відповідальність для ТЦК за порушення мобілізації
Рада готує новий закон: кримінальна відповідальність до 8 років для читать далее
15-11, 08:54
Вихідний чи робочий день: яким буде 1 січня 2026 року для українців

Вихідний чи робочий день: яким буде 1 січня 2026 року для українців
На час дії воєнного стану в Україні, положення Кодексу законів читать далее
15-11, 08:52
Марія Желяскова з Одеси стала віце-міс Земля 2025

Марія Желяскова з Одеси стала віце-міс Земля 2025
Українка Марія Желяскова з Одеси здобула титул Віце Міс Земля читать далее
06-11, 08:10
У грудні 2025 українці отримають 1000 грн «зимової підтримки»

У грудні 2025 українці отримають 1000 грн «зимової підтримки»
Уже в грудні в Україні запустять новий пакет «зимової підтримки». читать далее
03-11, 09:33
Собаки з синьою шерстю з’явились у Чорнобилі

Собаки з синьою шерстю з’явились у Чорнобилі
У Чорнобилі помітили собак із синьою шерстю, – пише Daily читать далее
28-10, 09:29
Алхім у прозорій сукні шокувала соцсережі

Алхім у прозорій сукні шокувала соцсережі
Алхім у прозорій сукні з'явилася на вечірці у Дубаї. Реакція читать далее
27-10, 08:57
Військові поліцейські: чергове нововведення в Україні

Військові поліцейські: чергове нововведення в Україні
В Україні з'являться військові поліцейські, які перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників читать далее
19-10, 11:35
Кримінальних справ за порно в Україні стає все більше

Кримінальних справ за порно в Україні стає все більше
1 498 кримінальних справ за порно відкрито за 9 місяців читать далее
19-10, 11:33
Злочинець змушував українських дітей створювати порно

Злочинець змушував українських дітей створювати порно
У Польщі затримали чоловіка, який з 2021 року через інтернет читать далее
15-10, 09:08
Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: як їх блокувати?

Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: як їх блокувати?
Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти читать далее
15-10, 09:06
П’ятибальна система штрафних балів для водіїв в Україні

П’ятибальна система штрафних балів для водіїв в Україні
В Україні введуть п’ятибальну систему штрафних балів, — заявив заступник читать далее
15-10, 09:04
Коти знижують ризик інфаркту

Коти знижують ризик інфаркту
Власники котів мають на третину менший ризик померти від інфаркту. читать далее
12-10, 09:04
У Казахстані будуть каструвати педофілів

У Казахстані будуть каструвати педофілів
У Казахстані будуть каструвати педофілів за півроку до звільнення з читать далее
12-10, 09:02
Перереєстрація прав власності в Україні: все що до 2013 підпадає “під роздачу”

Перереєстрація прав власності в Україні: все що до 2013 підпадає “під роздачу”
Українці мають перереєструвати права власності на нерухомість у новому держреєстрі, читать далее
05-10, 10:19
БРСМ-Нафта стала партнером ФК «Динамо» (Київ) та передала кошти на підтримку українських військових

БРСМ-Нафта стала партнером ФК «Динамо» (Київ) та передала кошти на підтримку українських військових
Мережа БРСМ-Нафта оголосила про початок довгострокової співпраці з легендарним футбольним читать далее
03-10, 02:48
Углубленная переработка в мясной промышленности: как сепаратор крови FX помогает увеличивать добавочную стоимость

Углубленная переработка в мясной промышленности: как сепаратор крови FX помогает увеличивать добавочную стоимость
Углубленная переработка в мясной промышленности давно перестала быть «дополнительной опцией» читать далее
03-10, 02:12
Європі потрібна “стіна дронів”, – Зеленський

Європі потрібна “стіна дронів”, – Зеленський
Якщо ми говоримо про "стіну дронів", ми говоримо не про читать далее
02-10, 06:26
Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити

Закриття ФОП в Україні хочуть значно ускладнити
Останнім часом зростає кількість «дропів», які використовують ФОП для відмивання читать далее
02-10, 06:17
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф