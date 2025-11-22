Що видають мобілізованим: повний список

Повний список одягу, взуття та спорядження, яке видають мобілізованим, оприлюднив Київський обласний ТЦК та СП.
Видається базовий речовий комплект — до нього входить 46 найменувань одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту.
Частину речей бійці отримують одразу у навчальному центрі, інші – вже у підрозділі.
Засоби індивідуального захисту: шолом, бронежилет, балістичні окуляри — на 2 роки.
Взуття: берці літні або демісезонні, зимові — термін експлуатації: по. одній парі на 2 роки
Обмундирування:
▪️костюм (кітель і штани) — 2 комплекти на 2 роки;
▪️додаткові штани — видають раз на рік;
▪️фліска —1 штука на 2 роки;
▪️зимові куртка та штани — по одному виду на 2 роки;
▪️сорочка бойова (убакс) — 2 штуки на 2 роки;
▪️сорочка поло — 2 штуки на 2 роки;
▪️рукавички демісезонні та зимові — по парі на рік;
▪️бафи (шарф-труба): літній та зимовий.
Головні убори:
▪️шапка звичайна;
▪️шапка зимова;
▪️кашкет;
▪️панама.
Спорядження:
▪️каремат;
▪️спальний мішок;
▪️тактичні рукавиці;
▪️ремінь;
▪️транспортна сумка (баул).
Білизна:
▪️футболки;
▪️шкарпетки зимові та літні;
▪️труси;
▪️2 комплекти термобілизни: демісезонна та зимова.