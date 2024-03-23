Що відомо про «Пікнік», перед концертом якого стався теракт

Рок-гурт «Пікнік», перед концертом якого у Крокус Сіті Холл стався жахливий теракт, була заснована 1978 року в Санкт-Петербурзі. Утворили її студенти Ленінградського політеху та спочатку назвали «Оріон».

Проте стартом гурту «Пікнік» вважають 1981 рік, коли до групи приєднався нинішній соліст – поляк Едмунд Шклярський.

У 1980-ті «Пікнік» потрапив до «чорних списків» гуртів, заборонених до тиражування в студіях звукозапису. Його не полюбила партійно-комсомольська преса.

Родзинка стилю групи «Пікнік» – використання симфонічних, клавішних та екзотичних народних інструментів.

За час існування вийшло понад 20 альбомів гурту «Пікнік».