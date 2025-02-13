Що відбувається з цінами на ліки в Україні

Ситуація на фармацевтичному ринку викликає серйозне занепокоєння – саме тому президент терміново підняв питання цін на ліки. Аналітики виявили рекордне зростання цін у деяких виробників.
Найбільш показова ситуація у компанії «Дарниця». Під час повномасштабного вторгнення їхні ціни зросли в середньому на 120%.
При цьому найбільше подорожчали базові препарати:
- «Анальгін» (+114,9%)
- «Ацетилсаліцилова кислота» (+107,2%)
- «Каптопрес» (+94,3%)
- «Парацетамол» (+84,8%)
Інші виробники також демонструють значне зростання цін – «Гідазепам» виробництва «ІнтерХім» подорожчав на 73,4%.
Дослідження Proxima Research показує, що у формуванні кінцевої ціни:
- Виробники займають 71,8%
- Аптеки – 22,3%
- Дистриб’ютори – 5,9%
Експерти фармацевтичного ринку одностайні: необхідно посилити контроль за ціноутворенням виробників, розширювати програму «Доступні ліки» та розвивати систему медичного страхування. Це допоможе стабілізувати ціни та забезпечити доступність ліків для українців.