Що таке SoundCloud: як користуватися та скачати музику

SoundCloud залишається однією з найбільших музичних платформ у світі, яка поєднує стримінговий сервіс, соціальну мережу для музикантів і майданчик для незалежних виконавців. На відміну від традиційних музичних сервісів, тут можна знайти не лише офіційні релізи відомих артистів, а й тисячі реміксів, демозаписів, подкастів і треків молодих авторів. У 2026 році сервіс продовжує розвиватися, впроваджуючи алгоритми рекомендацій, інструменти монетизації та нові можливості для авторів контенту.

Що таке SoundCloud і як працює сервіс

SoundCloud — це музична онлайн-платформа, заснована у 2007 році шведськими підприємцями Александром Юнгом та Еріком Вальфорсом. Головний офіс компанії розташований у Берліні.

Сервіс дозволяє виконавцям самостійно завантажувати музику без участі великих лейблів. Завдяки цьому саме на SoundCloud починали кар’єру багато сучасних артистів, а платформа стала одним із символів незалежної музичної індустрії.

Користувачі можуть безкоштовно слухати музику, створювати плейлисти, підписуватися на улюблених виконавців, залишати коментарі безпосередньо на часовій шкалі композиції та ділитися треками.

Які можливості пропонує SoundCloud

Платформа поєднує функції музичного стримінгу та соціальної мережі.

Основні можливості:

Функція Опис Прослуховування музики Мільйони композицій різних жанрів Завантаження власних треків Доступно авторам музики Плейлисти Створення власних добірок Підписки Відстеження нових релізів виконавців Подкасти Прослуховування авторських програм Коментарі Обговорення окремих моментів композицій

Окрему увагу сервіс приділяє незалежним музикантам. Вони можуть самостійно публікувати нові релізи, аналізувати статистику прослуховувань і за певних умов отримувати дохід від своєї творчості.

Як користуватися SoundCloud

Для використання сервісу достатньо створити безкоштовний акаунт через електронну пошту або обліковий запис Google чи Apple.

Після реєстрації користувач отримує доступ до пошуку музики за виконавцями, жанрами, назвами композицій і тематичними добірками. Алгоритми рекомендацій формують персональну стрічку на основі прослуханих треків і вподобань.

Крім вебверсії, SoundCloud доступний для Android, iPhone та iPad. Мобільні застосунки підтримують синхронізацію бібліотеки між усіма пристроями.

Як скачати музику із SoundCloud

Питання завантаження композицій є одним із найпоширеніших серед користувачів.

Офіційно скачати можна лише ті треки, для яких автор дозволив завантаження. Якщо така можливість доступна, поруч із композицією відображається кнопка Download.

Також офлайн-прослуховування доступне передплатникам платних тарифів SoundCloud Go та SoundCloud Go+, які дозволяють зберігати композиції всередині мобільного застосунку для прослуховування без підключення до Інтернету.

Використання сторонніх сервісів для скачування музики може порушувати авторські права та умови використання платформи, тому офіційний спосіб залишається найбезпечнішим.

Переваги та недоліки платформи

SoundCloud має низку особливостей, які відрізняють його від Spotify, Apple Music чи YouTube Music.

Серед головних переваг — величезна кількість ексклюзивних композицій, реміксів, DJ-сетів і авторської музики, яку неможливо знайти на інших сервісах. Для музикантів важливою перевагою є можливість самостійно публікувати релізи без посередників.

Водночас безкоштовна версія містить рекламу та певні обмеження щодо прослуховування окремого контенту. Частина музики доступна лише за платною підпискою.

Чим SoundCloud відрізняється від інших музичних сервісів

Основна відмінність полягає у відкритості для незалежних авторів. Якщо більшість стримінгових платформ працюють переважно з офіційними каталогами лейблів, то SoundCloud дозволяє практично будь-кому завантажити власний трек.

Саме тому сервіс часто використовують молоді музиканти, подкастери, саунд-продюсери та DJ для публікації нових робіт, тестування аудиторії й отримання перших слухачів.

Завдяки такій моделі платформа залишається одним із головних майданчиків для відкриття нових музичних імен.

Роз’яснення

Чи можна користуватися SoundCloud безкоштовно?

Так. Базовий функціонал доступний безкоштовно після реєстрації. Однак окремі композиції та можливість офлайн-прослуховування відкриваються лише за платною підпискою.

Чи можна скачати будь-який трек із SoundCloud?

Ні. Завантаження можливе лише тоді, коли автор сам дозволив скачування або якщо користувач використовує офіційні функції офлайн-доступу в межах платної підписки.

Для кого створений SoundCloud?

Платформа підходить як звичайним слухачам, так і музикантам, DJ, продюсерам, авторам подкастів і незалежним виконавцям, які хочуть публікувати власний контент і знаходити нову аудиторію.

Висновок

SoundCloud залишається одним із найуніверсальніших музичних сервісів завдяки поєднанню стримінгу, соціальної взаємодії та інструментів для авторів. Платформа дозволяє відкривати нову музику, підтримувати незалежних виконавців і слухати ексклюзивний контент, який часто недоступний на інших сервісах. Для більшості користувачів безкоштовної версії достатньо для щоденного прослуховування, тоді як платні тарифи відкривають додаткові можливості, зокрема офлайн-доступ і розширений каталог.