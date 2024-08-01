Що таке Blue Card у Польщі і як його отримати?

Blue Card (блакитна карта) є спеціальним дозволом на проживання та роботу в країнах Європейського Союзу для висококваліфікованих працівників з-за меж ЄС. Blue Card у Польщі надає іноземцям можливість легально працювати та проживати, пропонуючи ряд переваг та спрощених процедур для отримання дозволу. У цій статті ми розглянемо, що таке Blue Card у Польщі, хто може її отримати та які переваги вона надає.

Основні вимоги для отримання Blue Card у Польщі

Щоб отримати Blue Card у Польщі, можна звернутись до відомої фірми Latwy Start, яка допомагає в оформленні блакитної карти “під ключ”. Якщо ж ви вирішите самостійно проти усі “кола бюрократичного ада”, то пам’ятайте, що кандидат має відповідати ряду вимог:

Висококваліфікована робота: Кандидат повинен мати вищу освіту (принаймні бакалавра) або п’ятирічний професійний досвід у відповідній сфері. Робота, на яку претендує кандидат, має бути висококваліфікованою і відповідати його освіті або досвіду. Трудовий договір: Кандидат повинен мати підписаний трудовий договір або обов’язкову пропозицію роботи з польським роботодавцем на термін не менше одного року. Мінімальний дохід: Заробітна плата, запропонована роботодавцем, повинна бути не менше ніж 150% від середньої річної заробітної плати в Польщі. Медичне страхування: Кандидат повинен мати медичне страхування, яке покриває всі необхідні медичні послуги в Польщі.

Процедура отримання Blue Card

Процедура отримання Blue Card у Польщі включає кілька основних етапів:

Підготовка документів: Кандидат повинен зібрати всі необхідні документи, включаючи трудовий договір, підтвердження кваліфікації, медичне страхування та інші необхідні документи. Подання заявки: Заявка на отримання Blue Card подається до воєводського управління (Urząd Wojewódzki) за місцем роботи або проживання кандидата. Можна подати заявку особисто або через роботодавця. Розгляд заявки: Після подання заявки, воєводське управління розглядає документи та приймає рішення про видачу Blue Card. Процес розгляду може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Отримання Blue Card: Після позитивного рішення, кандидат отримує Blue Card, яка дозволяє йому легально проживати та працювати в Польщі.

Переваги Blue Card

Blue Card у Польщі надає ряд переваг для її власників:

Право на роботу: Власник Blue Card має право працювати у висококваліфікованій сфері в Польщі на умовах, зазначених у трудовому договорі. Доступ до соціальних пільг: Власники Blue Card мають доступ до соціальних пільг, включаючи медичне страхування, пенсійне забезпечення та інші соціальні програми. Можливість возз’єднання сім’ї: Власники Blue Card мають право привезти до Польщі своїх близьких родичів (подружжя та дітей) на підставі возз’єднання сім’ї. Мобільність в межах ЄС: Після 18 місяців перебування в Польщі з Blue Card, власник має право переїхати до іншої країни ЄС для висококваліфікованої роботи, не втрачаючи при цьому свого статусу. Перспективи отримання постійного проживання: Власники Blue Card можуть подавати заявку на отримання дозволу на постійне проживання в Польщі після п’яти років легального проживання.

Висновок

Blue Card у Польщі є важливим інструментом для залучення висококваліфікованих працівників з-за меж Європейського Союзу. Цей документ надає іноземцям можливість легально працювати та проживати в Польщі, користуючись при цьому рядом переваг та соціальних пільг. Отримання Blue Card відкриває нові перспективи для професійного розвитку та особистого зростання, роблячи Польщу привабливим місцем для роботи та життя.