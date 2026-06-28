Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення
2026-28-06    85

Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення

Штучний інтелект дедалі активніше інтегрується в українські цифрові сервіси. Черговим прикладом став проєкт «Бабуся» від Opendatabot, який отримав нову функцію автоматичного аналізу судових документів. Відтепер користувачі можуть не лише знаходити рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, а й за кілька секунд отримувати їхній стислий виклад. Це може суттєво скоротити час роботи юристів, журналістів, аналітиків, бізнесу та всіх, хто працює з юридичними документами.

Що таке «Бабуся» від Opendatabot

«Бабуся» — це спеціалізований сервіс Opendatabot, який спрощує пошук судових рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Платформа дозволяє знаходити документи за номером справи, ключовими словами, категоріями та відстежувати появу нових судових рішень.

На відміну від державного реєстру, сервіс орієнтований на швидкий пошук, зручну навігацію та роботу з великими масивами судової практики.

Як працює новий ШІ-аналіз

Після відкриття потрібного документа користувачеві достатньо перейти у вкладку «ШІ-аналіз судового документа». За кілька секунд система автоматично формує структуроване резюме справи.

До аналізу входять:

ЕлементЩо показує
Сторони справиХто бере участь у процесі
Суть споруОсновний предмет судового розгляду
ОбставиниФактичні дані справи
Правові питанняЯкі норми права застосовуються
Позиції сторінАргументи учасників процесу
Хід розглядуЯк розвивалася справа
Рішення судуПідсумковий висновок суду

Алгоритм аналізує навіть багатосторінкові документи та подає їх зрозумілою мовою без необхідності читати весь текст рішення.

Для кого стане корисною нова функція

Новий інструмент орієнтований не лише на юристів. Він може бути корисним журналістам під час підготовки матеріалів, аналітикам, працівникам державних органів, підприємцям, студентам юридичних факультетів та звичайним громадянам, які хочуть зрозуміти зміст судового рішення без спеціальної юридичної підготовки.

За словами юриста та розробника Opendatabot Дениса Попова, головною метою було зробити судові документи більш доступними для широкої аудиторії та скоротити час їх аналізу.

Адвокат і арбітражний керуючий Денис Лихопьок зазначає, що нова функція здатна скоротити час первинного вивчення справи з кількох годин до кількох хвилин, що особливо важливо під час роботи з великим потоком документів.

Яке значення має ШІ для юридичної сфери

Використання генеративного штучного інтелекту в юридичній сфері стає глобальним трендом. Подібні рішення вже активно впроваджують міжнародні юридичні компанії, системи електронного правосуддя та правові платформи.

Водночас розробники наголошують, що ШІ не замінює повноцінний юридичний аналіз. Автоматичне резюме допомагає швидко зрозуміти зміст документа, однак під час підготовки процесуальних документів або правових висновків необхідно працювати з повним текстом судового рішення.

Які обмеження має нова функція

На цьому етапі ШІ-аналіз доступний лише зареєстрованим користувачам сервісу. Команда Opendatabot повідомляє, що планує й надалі розширювати функціональність платформи відповідно до побажань користувачів.

Поява такого інструмента свідчить про поступову цифровізацію української правової сфери та спрощення доступу до відкритих державних даних. Якщо технологія покаже високу точність, вона може стати одним із базових інструментів для роботи із судовою практикою.

Роз’яснення

Чи замінює ШІ повний текст судового рішення?

Ні. ШІ створює коротке структуроване резюме, яке допомагає швидко зрозуміти зміст справи. Для професійної юридичної роботи необхідно ознайомлюватися з повним текстом документа.

Хто може скористатися сервісом?

Сервіс доступний усім зареєстрованим користувачам. Він може бути корисним юристам, журналістам, бізнесу, студентам і громадянам, які працюють із судовими документами.

У чому головна перевага нової функції?

Основна перевага полягає в економії часу. Замість опрацювання десятків сторінок користувач отримує структурований виклад ключових фактів, аргументів сторін і рішення суду за лічені секунди.

Висновок

Інтеграція штучного інтелекту в сервіс «Бабуся» демонструє новий етап розвитку українських LegalTech-рішень. Автоматичний аналіз судових документів не замінює професійний юридичний висновок, однак значно спрощує первинне ознайомлення зі справами та робить судову інформацію доступнішою для широкого кола користувачів. Подальший розвиток подібних сервісів може суттєво прискорити роботу з відкритими судовими даними та підвищити ефективність аналізу судової практики.

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