Що дивитися на Netflix у жовтні 2026 року: новинки
2026-24-09    105

Що дивитися на Netflix у жовтні 2026 року: новинки

У жовтні 2026 року Netflix представить низку нових серіалів і фільмів, серед яких екранізація роману Джона Стейнбека «На схід від Едему», трилер Бена Аффлека «Тварини», четвертий сезон «Дипломатки», продовження комедійного серіалу «Ніхто цього не хоче» та новий сезон «Люпена». Прем’єри заплановані протягом усього місяця — з 1 до 22 жовтня.

Першою великою прем’єрою стане «На схід від Едему», яка вийде 1 жовтня. Серіал заснований на однойменному романі Стейнбека 1952 року та розповідає історію родини Трасків, яка на початку XX століття оселяється в каліфорнійській долині Салінас. Одну з центральних ролей — Кеті Еймс — зіграє Флоренс П’ю. У новій адаптації увагу приділять не лише сімейній історії, а й переосмисленню образу Кеті, яку в оригінальному романі автор зображував як надзвичайно суперечливу героїню.

8 жовтня на платформі з’явиться серіал «З глибини». Його події розгортаються у віддаленому рибальському містечку на острові Ньюфаундленд у Канаді. Головного героя Келвіна Пенні зіграє Джош Хартнетт. За сюжетом, після появи з крижаних вод морського чудовиська рибалка разом із морським біологом Фондом Ховандер намагається захистити родину та з’ясувати походження небезпечної істоти.

9 жовтня відбудеться прем’єра трилера «Тварини», режисером і виконавцем головної ролі в якому став Бен Аффлек. Він грає Майло Бредфорда — кандидата в мери Лос-Анджелеса, чийого сина викрадають. Разом із дружиною, яку втілює Кері Вашингтон, герой має за кілька годин знайти величезну суму для викупу. Через борги родина не може просто скористатися власними фінансовими ресурсами, тому ситуація швидко виходить за межі звичайного викрадення.

13 жовтня Netflix покаже «Пастку» — німецький трилер із Фредеріке Бехт у ролі письменниці Лізи Конрад. Героїня майже десять років не виходила з дому після того, як стала свідком убивства сестри Анни. Побачивши по телевізору чоловіка, якого вважає вбивцею, Ліза вирішує виманити його, використавши себе як приманку.

15 жовтня відбудеться повернення серіалу «Ніхто цього не хоче». У нових епізодах Джоан і Ноа починають жити разом і намагаються побудувати стабільні стосунки. Їм заважають сімейні обставини, друзі та сумніви Джоан щодо її майбутнього з рабином. Паралельно змінюються сюжетні лінії інших персонажів: Морган починає нову кар’єру, а в особистому житті Саші та Естер відбуваються значні зміни.

22 жовтня на Netflix вийде четвертий сезон «Люпена» про Ассана Діопа. Після чотирьох років ув’язнення герой планує нове життя разом із родиною, однак поява загадкового злочинця, який копіює стиль Люпена та грабує музеї Парижа, змушує його знову повернутися до складних афер. Новий сезон продовжить історію героя, натхненну образом джентльмена-грабіжника з творів французького письменника Моріса Леблана.

«На схід від Едему» — один із найвідоміших романів Джона Стейнбека, опублікований у 1952 році. У центрі книги — кілька поколінь родини Трасків і тема протистояння добра та зла. «Люпен» натомість є сучасною інтерпретацією класичного французького персонажа Арсена Люпена, створеного Морісом Лебланом на початку XX століття. Для Бена Аффлека «Тварини» поєднують акторську та режисерську роботу, а Флоренс П’ю після участі у «Дюні» продовжує співпрацювати з великими кінопроєктами.

Netflix, Бен Аффлек, Дипломатка, кіно, Люпен, Флоренс П’ю
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