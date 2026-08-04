Що дивилися українці на Netflix: топ-10 фільмів
2026-04-08    78

Що дивилися українці на Netflix: топ-10 фільмів

Стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших фільмів серед глядачів в Україні за минулий тиждень. Перше місце у списку посіла нова комедія «72 години» з Кевіном Хартом, а до п’ятірки лідерів також увійшли кримінальна драма «Еліза: Тіні однієї жінки», фільм «23 000 життів», український військово-тактичний екшн «КІЛЛХАУС» та детективний трилер «Шукачі істини».

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Лідером українського рейтингу Netflix стала комедія «72 години». У центрі сюжету — історія керівника великої компанії, який опиняється під загрозою звільнення та отримує лише три доби для створення рекламної кампанії, орієнтованої на молоде покоління. Щоб краще зрозуміти аудиторію, головний герой вирушає до Майамі, де потрапляє у низку комічних ситуацій.

Другу позицію посіла психологічна кримінальна драма «Еліза: Тіні однієї жінки», заснована на реальних подіях. Фільм розповідає історію Елізи Мацунати, яку звинувачували у вбивстві власного чоловіка. Стрічка зосереджується не лише на обставинах злочину, а й на складних сімейних відносинах та мотивах головної героїні.

Третє місце отримав фільм «23 000 життів», сюжет якого побудований на реальній історії групи молодих волонтерів. Вони придбали старий корабель і вирушили у Середземне море, де займалися порятунком біженців. За історією стрічки, команда допомогла врятувати понад 23 тисячі людей.

Четверту сходинку рейтингу посів український фільм режисера Любомира Левицького «КІЛЛХАУС». Стрічка розповідає про спецоперацію за участю підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади, Служби безпеки та Головного управління розвідки. За сюжетом, військові за допомогою безпілотників проводять операцію з порятунку пораненої подружньої пари із зони бойових дій.

П’ятірку найпопулярніших фільмів Netflix в Україні завершив детективний трилер «Шукачі істини». Головна героїня Рут повертається до рідного міста після смерті матері та починає власне розслідування, оскільки версія батька, колишнього поліцейського, викликає у неї сумніви.

До додаткового переліку популярних фільмів на платформі також увійшли «Гладіатор 2», «Токсична історія кохання», «Енола Холмс 3», «Їжак Сонік 3» та «Повідомлення для Ізабель». Рейтинг Netflix формується на основі переглядів користувачів платформи та відображає актуальний попит на контент у конкретному регіоні.

Netflix регулярно оновлює локальні чарти для різних країн, враховуючи кількість переглядів фільмів і серіалів протягом певного періоду. Популярність у регіональних рейтингах залежить від прем’єр нових стрічок, рекламних кампаній платформи та інтересу аудиторії до окремих жанрів.

Українські фільми останніми роками частіше з’являються у міжнародних стримінгових каталогах. Представники кіноіндустрії пов’язують це з розвитком локального виробництва та зростанням попиту на історії, пов’язані з сучасними подіями й національним досвідом.

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