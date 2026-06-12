Що брати із собою в укриття: рекомендації Київського метрополітену
2026-12-06    160

Що брати із собою в укриття: рекомендації Київського метрополітену

Під час повітряних тривог тисячі киян використовують станції метро як тимчасові укриття. У червні 2026 року Київський метрополітен оновив рекомендації щодо речей, які варто мати із собою для комфортного та безпечного перебування під землею. Серед головних порад – відмовитися від громіздких наметів і великих матраців на користь компактних речей, які не заважатимуть іншим людям. Рекомендації стали відповіддю на збільшення кількості громадян, які залишаються в метро на кілька годин або навіть на всю ніч під час масованих атак.

Які речі рекомендують брати до укриття

Фахівці Київського метрополітену радять заздалегідь підготувати базовий набір необхідних речей. Насамперед це теплий одяг, ковдра або каремат, адже середня температура на підземних станціях становить близько 17–18 °C, а через вентиляцію та тунелі можливі протяги. Також рекомендується мати пляшку води або термос із теплим напоєм, персональні ліки та засоби гігієни. Власникам домашніх тварин варто взяти одноразові пелюшки й пакети для прибирання.

Окрему увагу приділено економії простору. Працівники метро закликають не приносити великі туристичні намети або надувні матраци, які займають значну площу платформи та можуть ускладнювати пересування інших людей під час повітряної тривоги.

Чому рекомендації оновили саме зараз

За останні місяці через регулярні масовані атаки все більше мешканців столиці проводять у метро тривалий час. У години пікових загроз підземні станції перетворюються на місце тимчасового перебування для тисяч людей, включаючи сім’ї з дітьми та домашніми улюбленцями.

Метою нових рекомендацій стало забезпечення комфорту всіх відвідувачів укриттів без створення перешкод для евакуації чи роботи персоналу. Компактне спорядження дозволяє ефективніше використовувати доступний простір і швидше реагувати на зміну ситуації.

Як працює метро як укриття

Під час повітряної тривоги всі підземні станції Київського метрополітену працюють у режимі укриття, а вестибюлі залишаються відкритими для населення. Люди можуть перебувати на платформах до завершення небезпеки, дотримуючись правил безпеки та вказівок персоналу.

Працівники метрополітену рекомендують не захаращувати проходи особистими речами, підтримувати чистоту та поважати особистий простір інших відвідувачів. Такі правила особливо важливі у випадках, коли одночасно в укритті перебувають тисячі людей.

Практичні рекомендації для нічного перебування

Якщо повітряна тривога триває вночі або поблизу завершення роботи поїздів, варто заздалегідь подбати про додатковий комфорт. Легкий каремат займає значно менше місця, ніж повнорозмірний матрац, але дозволяє уникнути переохолодження під час сидіння або відпочинку на платформі.

Крім того, корисно мати заряджений павербанк, документи, мінімальний запас продуктів тривалого зберігання та ліхтарик. Хоча ці речі не входять до офіційного переліку, вони можуть стати у пригоді під час довготривалих повітряних тривог.

Основні рекомендації Київського метрополітену

Що рекомендуєтьсяДля чого потрібно
Каремат або ковдраКомфорт і захист від прохолоди
Теплий одягЧерез температуру близько 17–18 °C
Вода або термосПідтримання водного балансу
Особисті лікиДля безперервного прийому препаратів
Засоби гігієниКомфорт під час тривалого перебування
Пелюшки для тваринЯкщо укриття відвідують із домашніми улюбленцями
Компактні речіНе займають багато місця на платформі

Роз’яснення

Чому не рекомендують брати великі намети?

Великі конструкції займають багато простору та можуть створювати незручності для інших людей. У разі необхідності швидкого переміщення вони також ускладнюють проходи.

Чи можна перебувати в метро з домашніми тваринами?

Так, але власникам рекомендують мати із собою пелюшки та пакети для прибирання, щоб підтримувати чистоту та комфорт усіх відвідувачів укриття.

Яка температура на станціях метро під час тривоги?

У середньому вона становить близько 17–18 °C. Через особливості вентиляції та наявність тунелів можуть виникати протяги, тому теплий одяг або ковдра залишаються актуальними навіть у теплу пору року.

Висновок

Оновлені рекомендації Київського метрополітену спрямовані на те, щоб зробити перебування в укриттях більш комфортним і безпечним для всіх. Компактний набір необхідних речей, відмова від громіздкого спорядження та дотримання правил поведінки допомагають ефективніше використовувати простір станцій і підтримувати порядок під час тривалих повітряних тривог.

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