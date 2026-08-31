«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом

Netflix випустив психологічний кримінальний трилер «Шепотун», знятий за однойменним романом британського письменника Алекса Норта, опублікованим у 2019 році. Режисером екранізації став новозеландський постановник Джеймс Ешкрофт, а головні ролі у фільмі виконали Адам Скотт, Мішель Монаган, Роберт Де Ніро та Майкл Кітон. У центрі сюжету — письменник Том Кеннеді, який після смерті дружини переїжджає разом із маленьким сином Джейком до містечка Фезербанк, де зникнення дитини збігається з появою нових злочинів, пов’язаних із серійним убивцею на прізвисько Шепотун.

Історія починається як кримінальне розслідування, однак поступово розширюється до сімейної драми. Паралельно зі зникненням Джейка детективка Аманда Бек розслідує злочини, що нагадують справу Шепотуна. Це створює головну інтригу: злочинець, чий почерк нібито повторюється, вже перебуває за ґратами, а тому слідство має встановити, хто може стояти за новою серією подій.

Одним із ключових персонажів стає Піт Вілліс — колишній детектив, який свого часу затримав Шепотуна. Для Тома ця людина має подвійне значення, оскільки Вілліс є його батьком. Викрадення Джейка змушує героїв повернутися до конфліктів і рішень із минулого, через що кримінальна історія перетворюється також на сюжет про стосунки між батьками та дітьми.

Адам Скотт грає героя, який не має професійного досвіду детектива і змушений реагувати на події насамперед як батько. Його персонаж опиняється всередині розслідування через особисту трагедію, а не через службові обов’язки. Мішель Монаган виконує роль Аманди Бек, яка представляє офіційну лінію слідства та намагається встановити зв’язок між новими злочинами і давньою справою.

Роберт Де Ніро зіграв Піта Вілліса, колишнього детектива та батька головного героя. Його персонаж безпосередньо пов’язаний із затриманням серійного вбивці, тому минуле поліцейського стає важливою частиною нового розслідування. Майкл Кітон з’являється у ролі самого Шепотуна, присутність якого зберігає зв’язок між подіями теперішнього та злочинами минулих років.

У фільмі також зіграли Оуен Тіг та юний актор Акстон Лука Порто, який виконав роль Джейка. Лінія зниклої дитини є основою сюжету, але сценарій використовує її не лише як елемент кримінальної загадки. Через історію Тома та Джейка стрічка порушує теми втрати, провини, страху та відповідальності батьків за дітей.

«Шепотун» побудований на традиційних для кримінального трилера елементах — серійному вбивці, старій нерозкритій історії, викраденні дитини та поліцейському розслідуванні. Водночас сюжет використовує психологічну невизначеність і поступове розкриття деталей, через що глядач отримує інформацію про події разом із персонажами.

Окреме місце займає образ минулого, яке продовжує впливати на героїв через багато років після первинних злочинів. Розслідування ставить питання не лише про можливого нового злочинця, а й про те, чи всі обставини старої справи були зрозумілі тим, хто вважав її завершеною. Цей зв’язок між різними поколіннями персонажів формує одну з центральних сюжетних ліній.

За атмосферою стрічка використовує прийоми класичних кримінальних трилерів: ізольовані локації, старі злочини, психологічне протистояння та постійну невизначеність щодо мотивів окремих героїв. Водночас фільм не обмежується процедурою поліцейського розслідування, приділяючи значну увагу особистим зв’язкам персонажів.

Роман «Шепотун» Алекса Норта, що став основою фільму, вийшов у 2019 році та поєднав елементи кримінального трилера, психологічної драми й історії про серійного вбивцю. Джеймс Ешкрофт раніше працював у новозеландському кінематографі, а участь у новому проєкті Роберта Де Ніро, Майкла Кітона, Адама Скотта та Мішель Монаган сформувала акторський склад із представників різних поколінь американського кіно.