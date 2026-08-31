«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом
2026-31-08    40

«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом

Netflix випустив психологічний кримінальний трилер «Шепотун», знятий за однойменним романом британського письменника Алекса Норта, опублікованим у 2019 році. Режисером екранізації став новозеландський постановник Джеймс Ешкрофт, а головні ролі у фільмі виконали Адам Скотт, Мішель Монаган, Роберт Де Ніро та Майкл Кітон. У центрі сюжету — письменник Том Кеннеді, який після смерті дружини переїжджає разом із маленьким сином Джейком до містечка Фезербанк, де зникнення дитини збігається з появою нових злочинів, пов’язаних із серійним убивцею на прізвисько Шепотун.

Історія починається як кримінальне розслідування, однак поступово розширюється до сімейної драми. Паралельно зі зникненням Джейка детективка Аманда Бек розслідує злочини, що нагадують справу Шепотуна. Це створює головну інтригу: злочинець, чий почерк нібито повторюється, вже перебуває за ґратами, а тому слідство має встановити, хто може стояти за новою серією подій.

Одним із ключових персонажів стає Піт Вілліс — колишній детектив, який свого часу затримав Шепотуна. Для Тома ця людина має подвійне значення, оскільки Вілліс є його батьком. Викрадення Джейка змушує героїв повернутися до конфліктів і рішень із минулого, через що кримінальна історія перетворюється також на сюжет про стосунки між батьками та дітьми.

Адам Скотт грає героя, який не має професійного досвіду детектива і змушений реагувати на події насамперед як батько. Його персонаж опиняється всередині розслідування через особисту трагедію, а не через службові обов’язки. Мішель Монаган виконує роль Аманди Бек, яка представляє офіційну лінію слідства та намагається встановити зв’язок між новими злочинами і давньою справою.

Роберт Де Ніро зіграв Піта Вілліса, колишнього детектива та батька головного героя. Його персонаж безпосередньо пов’язаний із затриманням серійного вбивці, тому минуле поліцейського стає важливою частиною нового розслідування. Майкл Кітон з’являється у ролі самого Шепотуна, присутність якого зберігає зв’язок між подіями теперішнього та злочинами минулих років.

У фільмі також зіграли Оуен Тіг та юний актор Акстон Лука Порто, який виконав роль Джейка. Лінія зниклої дитини є основою сюжету, але сценарій використовує її не лише як елемент кримінальної загадки. Через історію Тома та Джейка стрічка порушує теми втрати, провини, страху та відповідальності батьків за дітей.

«Шепотун» побудований на традиційних для кримінального трилера елементах — серійному вбивці, старій нерозкритій історії, викраденні дитини та поліцейському розслідуванні. Водночас сюжет використовує психологічну невизначеність і поступове розкриття деталей, через що глядач отримує інформацію про події разом із персонажами.

Окреме місце займає образ минулого, яке продовжує впливати на героїв через багато років після первинних злочинів. Розслідування ставить питання не лише про можливого нового злочинця, а й про те, чи всі обставини старої справи були зрозумілі тим, хто вважав її завершеною. Цей зв’язок між різними поколіннями персонажів формує одну з центральних сюжетних ліній.

За атмосферою стрічка використовує прийоми класичних кримінальних трилерів: ізольовані локації, старі злочини, психологічне протистояння та постійну невизначеність щодо мотивів окремих героїв. Водночас фільм не обмежується процедурою поліцейського розслідування, приділяючи значну увагу особистим зв’язкам персонажів.

Роман «Шепотун» Алекса Норта, що став основою фільму, вийшов у 2019 році та поєднав елементи кримінального трилера, психологічної драми й історії про серійного вбивцю. Джеймс Ешкрофт раніше працював у новозеландському кінематографі, а участь у новому проєкті Роберта Де Ніро, Майкла Кітона, Адама Скотта та Мішель Монаган сформувала акторський склад із представників різних поколінь американського кіно.

Netflix, Адам Скотт, кіно, кримінальний трилер, Роберт Де Ніро, Шепотун
Останні новини
Чотири країни Європи попередили громадян про ризики поїздок в Україну

Чотири країни Європи попередили громадян про ризики поїздок в Україну
Наприкінці серпня Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина актуалізували або читать далее
31-08, 10:26
«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом

«Шепотун»: Netflix випустив новий трилер з Де Ніро та Адамом Скоттом
Netflix випустив психологічний кримінальний трилер «Шепотун», знятий за однойменним романом читать далее
31-08, 10:01
Яке церковне свято 31 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 31 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
31 серпня 2026 року православна церква вшановує Покладення чесного пояса читать далее
30-08, 16:24
Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера

Денис Берінчик: біографія та цікаві факти про українського боксера
Денис Берінчик — український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор читать далее
30-08, 16:21
Настя Каменських заявила, що більше не підтримує те, що відбувається в Україні

Настя Каменських заявила, що більше не підтримує те, що відбувається в Україні
Співачка Настя Каменських 30 серпня опублікувала відеозвернення, в якому пояснила читать далее
30-08, 16:18
Марія Скібінська: біографія та цікаві факти про редакторку видання «Фокус»

Марія Скібінська: біографія та цікаві факти про редакторку видання «Фокус»
Марія Скібінська — українська журналістка, телеведуча та медіаменеджерка, яка понад читать далее
30-08, 14:25
«Чиста вода» зупинила виробництво після руйнування заводу

«Чиста вода» зупинила виробництво після руйнування заводу
Компанія «Чиста вода» зупинила виробництво та доставку продукції після руйнування читать далее
30-08, 12:26
Штрафи для власників собак і котів 2026: що передбачає закон

Штрафи для власників собак і котів 2026: що передбачає закон
Власники собак і котів в Україні можуть отримати штраф за читать далее
30-08, 12:09
Мангал на балконі може коштувати до 3400 грн штрафу

Мангал на балконі може коштувати до 3400 грн штрафу
Розпалювання вугільного, дров’яного або газового мангала на балконі заборонене вимогами читать далее
30-08, 12:04
Погодинних графіків подачі тепла взимку не буде

Погодинних графіків подачі тепла взимку не буде
Погодинних графіків подачі тепла взимку не запроваджуватимуть, оскільки централізоване теплопостачання читать далее
30-08, 12:03
Комендантська година в Україні може бути змінена через нову тактику РФ

Комендантська година в Україні може бути змінена через нову тактику РФ
29 серпня 2026 року прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про підготовку читать далее
30-08, 12:02
Тарифи на воду зросли на 200%: де буде нове підвищення

Тарифи на воду зросли на 200%: де буде нове підвищення
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в окремих містах за читать далее
30-08, 12:00
Анджелину Джолі помітили дорогою до Львова

Анджелину Джолі помітили дорогою до Львова
Американську акторку Анджеліну Джолі могли знову помітити дорогою до Львова читать далее
30-08, 11:58
Ісландці виступили проти відновлення переговорів про вступ до ЄС

Ісландці виступили проти відновлення переговорів про вступ до ЄС
Жителі Ісландії на консультативному референдумі 30 серпня не підтримали відновлення читать далее
30-08, 11:09
Росія заявила про підготовку масованих ударів по енергетиці України

Росія заявила про підготовку масованих ударів по енергетиці України
Міністерство оборони Росії 30 серпня заявило, що російські війська розпочали читать далее
30-08, 10:24
Посол РФ заявив про підготовку Молдови до конфлікту з Росією

Посол РФ заявив про підготовку Молдови до конфлікту з Росією
Посол Росії в Молдові Олег Озеров заявив, що західні країни читать далее
30-08, 09:48
Суди скасовують мобілізацію через відсутність повістки

Суди скасовують мобілізацію через відсутність повістки
Українські суди в окремих справах визнають порушення процедури мобілізації, якщо читать далее
29-08, 21:25
Володимир Тиртичний: біографія та цікаві факти про телевізійника

Володимир Тиртичний: біографія та цікаві факти про телевізійника
Володимир Тиртичний — український телевізійник і військовослужбовець, який багато років читать далее
29-08, 20:05
Павло Паліса: біографія та цікаві факти про заступника керівника ОП

Павло Паліса: біографія та цікаві факти про заступника керівника ОП
Павло Паліса — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України та читать далее
29-08, 18:28
Яке церковне свято 30 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 30 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
30 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святителів Олександра, читать далее
29-08, 16:44
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар