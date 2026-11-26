Шанси на деескалацію після наступного раунду переговорів щодо завершення війни Росії проти України становлять близько 10%. Водночас зустріч може дати певні результати, хоча істотних поступок з боку Москви наразі не видно. Наступний раунд очікується у першій декаді грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорного процесу.

За словами співрозмовника видання, однією з важливих змін стало те, що Росія погодилася на участь європейської сторони в подальших консультаціях. Однак саме розширення формату не означає зміни позиції Кремля щодо умов завершення війни. Москва поки не демонструє готовності до конкретних поступок, які могли б наблизити припинення бойових дій.

Очікується, що російська делегація знову намагатиметься перенести обговорення на ширші міжнародні теми. Зокрема, йдеться про так звану європейську архітектуру безпеки. Такий підхід дозволяє Кремлю порушувати питання відносин Росії із Заходом і ролі НАТО в Європі, не переходячи безпосередньо до домовленостей про припинення вогню в Україні.

Київ, навпаки, має намір зосередитися на практичних кроках для зниження інтенсивності війни та встановлення перемир’я. Однак, за оцінкою джерела РБК-Україна, російська сторона може знову заявити, що її представники не мають відповідного мандата для обговорення таких питань. Це створює ризик, що сторони говоритимуть про різні предмети переговорів і не зможуть перейти до узгодження конкретних механізмів деескалації.

Ще однією принциповою розбіжністю залишаються майбутні гарантії безпеки для України. Росія виступає проти того, щоб Київ отримав гарантії, побудовані за зразком п’ятої статті Північноатлантичного договору. Ця норма передбачає, що збройний напад на одного з членів НАТО розглядається як напад на весь Альянс, а союзники зобов’язуються надати допомогу державі, яка зазнала нападу.

Український підхід, за інформацією джерела, передбачає два можливі варіанти. Пріоритетним залишається вступ до НАТО, який забезпечив би країні місце в системі колективної оборони Альянсу. Альтернативою можуть стати окремі міжнародні гарантії безпеки, наближені за змістом до статті 5, у поєднанні зі збереженням численної та боєздатної української армії після завершення війни.

Участь Європи в переговорах може вплинути на обговорення саме цих питань. Європейський Союз раніше погодив формат представництва, до якого мають увійти представники Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Європейської комісії та Європейської ради. Така команда має представляти спільну позицію європейських партнерів, зокрема щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення України.

Водночас залишається відкритим питання, чи погодиться Москва обговорювати конкретні зобов’язання щодо безпеки України за участю європейських представників. Російська сторона раніше наполягала на ширшому порядку денному, пов’язаному з безпекою всього європейського континенту. Це може ускладнити переговори, оскільки Київ вважає гарантії для України невіддільною умовою стійкого припинення війни.

Попередній раунд тристоронніх консультацій за участю України, США та Росії відбувся 10–11 листопада в Абу-Дабі. До порядку денного входили питання безпеки, деескалації та гуманітарні домовленості. За підсумками зустрічей сторони не оголосили про прорив у питанні припинення вогню, хоча було досягнуто попередньої домовленості щодо великого обміну військовополоненими.

Паралельно європейські лідери продовжують формувати пропозиції щодо майбутньої системи захисту України. У спільній заяві від 19 листопада вони наголосили на необхідності надійних і юридично зобов’язувальних гарантій після припинення вогню. Серед можливих елементів називали довгострокову військову допомогу, механізм моніторингу перемир’я та багатонаціональні сили за участю охочих країн. Однак остаточний формат таких гарантій і готовність партнерів взяти на себе конкретні зобов’язання ще потребують узгодження.

Отже, наступна зустріч має показати, чи готові учасники перейти від обговорення загальних принципів до практичних домовленостей. Оцінка шансів на деескалацію у 10% належить співрозмовнику медіа і не є офіційним прогнозом переговорних сторін. До початку нового раунду також залишаються невизначеними його точна дата, місце проведення та остаточний склад делегацій.