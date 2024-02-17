“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”

Донецький “Шахтар” зіграв у результативну нічию з французьким “Марселем” у першому матчі 1/16 Ліги Європи.

Гра завершилася з рахунком 2:2, результат матчу вирішили останні пів години зустрічі. Французькому клубу вдалося розмочити рахунок тільки на 64-ій хвилині гри – зірковий нападник “Марселя” Обамеянг вдало закрив простріл з флангу у порожні ворота.

Втім, сумувати фанатам “гірників” довго не довелося. Вже за 4 хвилини Матвієнко скористався помилкою захисника і потужним ударом вразив дальній кут воріт, 1:1.

Епічною видалася кінцівка зустрічі. На останній хвилині основного часу Ндіає отримав м’яч у кількох метрах від воріт і вдало ним скористався. Втім, донецький клуб знову відігрався – вже на 92-ій хвилині матчу Зубков подав у штрафний майданчик суперника, де був готовий пробити Егіналду. Що він, власне, і зробив, вигравши повітряну боротьбу і забивши м’яч головою.

У підсумку 2:2, доля 1/16 фіналу Ліги Європи для “гірників” вирішиться вже наступного четверга у Франції.

“Я думаю, що грали добре. Були моменти, коли ми домінували. Ми створили багато моментів, але пропустили через власні помилки. Довелося показати характер – двічі відігралися. Нам потрібно прибрати помилки та працювати над тим, щоб у Марселі бути більш сконцентрованими”, – сказав у післяматчевому інтерв’ю капітан “Шахтаря” Тарас Степаненко.

Схожої думки і головний тренер “Шахтаря” Маріно Пушич. Він заявив, що кінцевий результат не відображає ситуацію на полі.