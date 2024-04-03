Шахрайство з банківськими картами в Україні: основні схеми

Нацбанк заявив про зростання карткового шахрайства у банківській системі. За 2023 рік кількість незаконних карткових операцій (за якими зазнали збитків) зросла на 25%, а сума збитків від шахрайства підскочила взагалі на 73% – до 883 млн грн.

Середня сума однієї незаконної операції піднялася на 39% – з 2200 грн до 3065 грн.

Найчастіше гроші крадуть в інтернеті, рідше через пристрої (банкомати, термінали самообслуговування тощо).

При цьому людей часто просто “розводять” – те, що називають соціальною інженерією. Основні схеми такі: