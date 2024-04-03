Шахрайство з банківськими картами в Україні: основні схеми

Нацбанк заявив про зростання карткового шахрайства у банківській системі. За 2023 рік кількість незаконних карткових операцій (за якими зазнали збитків) зросла на 25%, а сума збитків від шахрайства підскочила взагалі на 73% – до 883 млн грн.
Середня сума однієї незаконної операції піднялася на 39% – з 2200 грн до 3065 грн.
Найчастіше гроші крадуть в інтернеті, рідше через пристрої (банкомати, термінали самообслуговування тощо).
При цьому людей часто просто “розводять” – те, що називають соціальною інженерією. Основні схеми такі:
- розсилання шахраями фейкових повідомлень про можливість отримання допомоги від держави, соціальних фондів: люди переходять за посиланнями нам шахрайські сайти та залишають інформацію, яка дозволяє вкрасти гроші з рахунків;
- Виготовлення дубліката SIM-карти фінансового номера телефону людини (до якого прив’язаний рахунок), після чого зламується доступ до мобільного банкінгу та крадуться кошти з рахунку або оформлюються онлайн кредити;
- дзвінок від осіб, які видають себе за працівників служби безпеки банку (через так звані кол-центри). Вони під різними приводами намагаються з’ясувати реквізити платіжної картки чи спровокувати людини платіж для розкрадання коштів;
- розповсюдження повідомлень у соцмережах для фейкових платежів, покупок або домогтися грошових переказів на користь шахраїв.