Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші

Українців попереджають про схему шахрайства, у якій зловмисники видають себе за пасажирських або вантажних перевізників. Шахрайські оголошення можуть стосуватися як внутрішніх, так і міжнародних поїздок, а основна мета — змусити клієнта швидко внести передоплату або передати банківські дані. У серпні 2026 року правоохоронці окремо звернули увагу на ознаки таких пропозицій та способи їх перевірки.

Як працює схема з фейковим перевізником

Зловмисники розміщують оголошення про перевезення пасажирів або вантажів, після чого контактують із потенційним клієнтом. Для створення довіри вони використовують фотографії автобусів, мікроавтобусів і вантажівок, логотипи реальних компаній, скопійовані описи послуг та чужі відгуки.

У деяких випадках шахраї створюють окремі сторінки, які зовні нагадують сайти справжніх транспортних компаній. Через це сама наявність логотипу, фотографій транспорту або позитивних коментарів не підтверджує, що послугу справді пропонує зазначений перевізник.

Ключовим елементом схеми є поспіх. Потенційному клієнту можуть повідомити, що залишилося мало місць, транспорт уже готовий до виїзду або бронювання потрібно підтвердити негайною оплатою. Для вантажних перевезень аналогічним аргументом може бути твердження, що автомобіль уже сформував маршрут і очікує лише платежу.

Що відбувається після передоплати

Після переказу грошей шахрай може припинити спілкування, видалити оголошення або зробити номер телефону недоступним. Водночас в окремих випадках перша оплата стає лише початком подальшого вимагання коштів.

Клієнту можуть повідомити про нібито додаткову оплату за бронювання, страховку, оформлення документів, зміну маршруту чи іншу послугу. Таким способом зловмисники намагаються переконати потерпілого здійснити ще один переказ, використовуючи вже встановлений контакт і попередню домовленість.

Окремий ризик виникає, коли гроші просять переказати на картку або рахунок фізичної особи без зрозумілого пояснення правового статусу перевізника. Сам по собі такий спосіб оплати не доводить шахрайство, але потребує додаткової перевірки продавця та умов угоди.

Які ознаки мають насторожити

Ознака У чому ризик Термінова передоплата Людину позбавляють часу на перевірку Незвично низька ціна Дешева пропозиція може використовуватися для залучення клієнтів Спілкування лише в месенджері Складніше підтвердити особу та діяльність перевізника Відсутність конкретних даних Неможливо перевірити маршрут, транспорт і компанію Нові платежі після оплати Може бути продовженням шахрайської схеми Підозріле посилання для оплати Може вести на фішингову сторінку

Небезпечним сигналом також є профіль або сторінка з короткою історією існування, але великою кількістю пропозицій і відгуків. Масове розміщення однотипних коментарів за короткий період не гарантує їхньої справжності.

Перевіряти варто не лише сторінку, яку надіслав продавець. Безпечнішим підходом є самостійний пошук контактів компанії, порівняння інформації про неї на різних майданчиках та перевірка того, чи збігаються назва, телефон, маршрут і платіжні реквізити.

Чому фотографії та відгуки не гарантують справжність

Шахраям не обов’язково створювати весь рекламний матеріал з нуля. Фотографії реальних автобусів, вантажівок і логотипи відомих перевізників можна скопіювати з відкритих сторінок. Аналогічно можуть використовуватися чужі описи маршрутів та відгуки клієнтів.

Тому візуальна схожість оголошення з пропозицією відомої компанії не підтверджує її походження. Важливішим є збіг незалежних контактів, історії роботи, інформації про маршрут і реквізитів.

Варто також звертати увагу на конкретність відповідей. Реальний перевізник має бути здатний надати інформацію про транспорт, маршрут, умови поїздки або доставки, порядок оплати та контакти. Постійне ухилення від таких запитань підвищує ризик.

Фішинг під виглядом бронювання

Інша частина схеми може бути пов’язана не безпосередньо з передоплатою, а з викраденням платіжних даних. Клієнту надсилають посилання нібито на сторінку бронювання або оплати. Дизайн такого ресурсу може копіювати сайт банку, платіжного сервісу чи транспортної компанії.

Мета фішингової сторінки — отримати реквізити картки або коди підтвердження операції. Особливо небезпечними є запити на CVV, одноразовий пароль із SMS чи інший секретний код, необхідний для підтвердження платежу.

Якщо людина вже переказала кошти та зрозуміла, що має справу з шахраями, не слід погоджуватися на нові платежі. Про випадок шахрайства можна повідомити правоохоронців, а також звернутися до банку для з’ясування можливостей щодо подальших дій із транзакцією.

Роз’яснення

Як перевірити перевізника перед оплатою?

Потрібно незалежно знайти інформацію про компанію або особу, яка пропонує послугу, перевірити історію її діяльності, контакти та відгуки. Дані з самого оголошення не варто вважати єдиним підтвердженням справжності пропозиції.

Чи означає низька ціна, що це шахрайство?

Ні. Низька вартість сама по собі не доводить обман, але суттєва різниця з аналогічними пропозиціями має стати приводом для додаткової перевірки перевізника та умов оплати.

Які банківські дані не можна передавати?

Не можна повідомляти стороннім особам CVV-код, одноразові паролі, коди підтвердження операцій та інші секретні дані, які використовуються банком для авторизації платежів.

Висновок

Схема з фейковими перевізниками поєднує підроблену рекламу, соціальну інженерію та фінансові платежі. Найуразливішим моментом стає ситуація, коли клієнта переконують діяти без перевірки через обмежений час, нібито дефіцит місць або готовність транспорту до виїзду.

Перевірка історії перевізника, незалежних контактів, умов маршруту та способу оплати дозволяє виявити частину ризиків до переказу коштів. Якщо ж після першої оплати з’являються нові обов’язкові платежі або клієнта переводять на підозрілу сторінку, продовжувати операцію не варто.