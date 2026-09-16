Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ

Верховна Рада 16 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №10190 про кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. За документ проголосували 313 народних депутатів. Законопроєкт, зареєстрований ще 25 жовтня 2023 року, парламент прийняв за основу у травні 2024-го.

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями 190-1, 255-4 та 255-5. Стаття 190-1 встановлює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство, зокрема незаконне використання персональних даних, банківської таємниці, реквізитів платіжних карток та кодів авторизації для заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою із застосуванням електронних комунікацій.

Окремі норми стосуються організації роботи таких структур. Стаття 255-4 охоплює створення та керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній. Стаття 255-5 передбачає відповідальність за залучення людей до участі в такій організації. Таким чином, кримінально каратися можуть не лише безпосередні виконавці шахрайських дій, а й організатори та особи, які залучають нових учасників.

Під час першого читання парламент передбачав за створення, керівництво або участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна. Для залучення до такої діяльності пропонувалася окрема кримінальна відповідальність. Остаточна редакція документа була підготовлена до другого читання профільним комітетом і 14 вересня рекомендована до ухвалення в цілому з техніко-юридичним доопрацюванням.

Законопроєкт з’явився на тлі поширення схем, у яких телефонні дзвінки, месенджери та інші електронні канали використовуються для отримання доступу до банківських даних або безпосереднього заволодіння коштами. У пояснювальних матеріалах до документа йдеться про професіоналізацію та організований характер частини таких схем, зокрема про кол-центри, фінансові піраміди та залучення працівників до систематичної діяльності.

Окремою проблемою законопроєкт називає притягнення до відповідальності учасників таких схем за чинними нормами. Саме тому автори пропонували виділити електронно-комунікаційне шахрайство в окремий склад злочину та окремо врегулювати відповідальність за створення відповідних організацій і вербування їхніх учасників.

Історія №10190 розтягнулася майже на три роки. Документ зареєстрували восени 2023 року, 22 травня 2024-го Рада ухвалила його в першому читанні, після чого він залишався на етапі підготовки до другого читання. У вересні 2026 року комітет завершив опрацювання поправок і рекомендував прийняти закон у цілому. Дані парламентської картки свідчать, що під час підготовки до другого читання було опрацьовано 100 поправок.

Ухвалення №10190 відбулося наступного дня після голосування щодо іншої законодавчої ініціативи президента у сфері протидії шахрайству, яку парламент не підтримав. Водночас йдеться про окремі документи, тому результати голосувань не змінюють змісту вже ухваленого №10190.

Після голосування закон має пройти передбачені процедурою етапи набуття чинності. Практичне застосування нових норм залежатиме від остаточного тексту закону, його оприлюднення та готовності правоохоронних органів кваліфікувати дії учасників шахрайських структур за новими складами злочинів.