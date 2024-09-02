Шаг замість копійки: Нацбанк пропонує нововведення

Нацбанк пропонує замінити копійки на нові монети під назвою “шаг”, які використовувалися в XVII-XX століттях. Про це повідомив голова НБУ Пишний на брифінгу.

Для цього потрібно буде внести зміни до законодавства. А потім копійки, що зношуються, поступово замінюватимуться “шагами”.

НБУ спочатку планує розробити дизайн та виготовити монети номіналом у 50 шаг. У зверненні вони з’являться поступово, замінюючи монети старих зразків, що зношуються, заявив Пишний.

«Монети «копійка» та «шаг» обертатимуться паралельно, – заявив голова НБУ. – Громадянам не потрібно буде обмінювати копійки на шаг».

Пишний назвав це «відновленням історичної справедливості». Тобто, зважаючи на все, заміна відбуватиметься в рамках «дерусифікації». Бо копійки зараз є в обігу тільки в РФ, Білорусі та невизнаному Придністров’ї.