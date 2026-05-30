Сергій Жадан: біографія та цікаві факти про українського письменника
2026-30-05

Сергій Жадан — один із найвідоміших сучасних українських письменників, поетів і громадських діячів. Його називають голосом українського Сходу та одним із символів нової української літератури. За роки творчої діяльності він став автором десятків книжок, які перекладені багатьма мовами світу. Окрім літератури, Жадан активно займається музикою, волонтерством та громадською діяльністю. У 2025 році його ім’я знову опинилося в центрі уваги після того, як співачка Христина Соловій підтвердила їхні минулі романтичні стосунки.

Біографія

Сергій Вікторович Жадан народився 23 серпня 1974 року в місті Старобільськ Луганської області. Після закінчення школи переїхав до Харкова, де вступив до Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Саме в студентські роки він почав активно займатися літературою та долучився до українського культурного середовища.

У 1990-х роках Жадан став одним із найяскравіших представників нової української поезії. Його перші збірки швидко привернули увагу літературних критиків. Згодом письменник почав працювати також у жанрі прози та есеїстики.

Найбільшу популярність йому принесли романи «Депеш Мод», «Ворошиловград», «Месопотамія» та «Інтернат». Багато його творів були перекладені десятками мов і отримали міжнародні нагороди. Сьогодні Жадан вважається одним із найвідоміших українських авторів за кордоном.

Після початку війни на Донбасі письменник активно займався волонтерською діяльністю у Харкові та східних регіонах України. Під час повномасштабного вторгнення Росії він продовжив гуманітарну роботу, підтримку військових та благодійні проєкти.

Цікаві факти

Жадана називають голосом українського Сходу

Більшість його творів присвячені життю Донбасу, Харкова та східних регіонів України. Саме ця тематика зробила його тексти впізнаваними для багатьох читачів.

Він не лише письменник, а й музикант

Сергій Жадан є фронтменом гурту «Жадан і Собаки». Колектив активно виступає в Україні та бере участь у благодійних концертах.

Його книги перекладені десятками мов

Твори письменника виходили у країнах Європи, США та інших регіонах світу. Завдяки цьому Жадан став одним із найвідоміших українських авторів на міжнародному рівні.

Був номінований на міжнародні літературні премії

Його творчість неодноразово відзначали престижними українськими та світовими нагородами. У різні роки його навіть називали серед потенційних претендентів на Нобелівську премію з літератури.

Христина Соловій підтвердила роман із Жаданом

У 2025 році співачка вперше публічно розповіла про стосунки з письменником. Після цього тема активно обговорювалася в українському медіапросторі.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Жадан?

Сергій Жадан — український письменник, поет, перекладач, музикант та громадський діяч. Він є автором багатьох популярних романів і поетичних збірок. Також активно займається волонтерською діяльністю.

Скільки років Сергію Жадану?

Письменник народився 23 серпня 1974 року в Луганській області. Він належить до покоління українських митців, яке сформувалося після здобуття незалежності України.

Які книги Сергія Жадана найвідоміші?

Серед найвідоміших творів письменника — «Ворошиловград», «Депеш Мод», «Інтернат», «Месопотамія» та низка поетичних збірок. Багато з них були перекладені іноземними мовами та отримали міжнародне визнання.

Чи займається Сергій Жадан музикою?

Так. Він є лідером гурту «Жадан і Собаки», який працює на стику року, ска та панк-музики. Колектив регулярно бере участь у благодійних виступах і фестивалях.

Що відомо про особисте життя Сергія Жадана?

Письменник тривалий час не афішував особисте життя. Однак у 2025 році Христина Соловій підтвердила, що між ними були романтичні стосунки. Сам Жадан зазвичай рідко коментує приватні теми публічно.

