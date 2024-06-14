Сергій Токарєв: розіянин розкручує в Україні казино Cosmobet, – ЗМІ

Cosmolot, який заблоковано в Україні, перетворився в Cosmobet. Так росіянин Сергій Токарєв намагається втримати доходи від казно в Україні, повідомляє телеканал УНТ.

«Поки Pin-Up і Vbet домагаються зняття арештів зі своїх рахунків, росіянин Токарєв Сергій Олександрович зрозумів, що в судах йому нічого не спіймати, і зараз замість фактично знищеного Cosmolot розкручує своє нове дітище – Cosmobet», – пишет УНТ.

Також видання зазначає наступне:

“Наприкінці березня 2024 проект отримав ліцензію на онлайн-казино, причому bet у назві прозоро натякає на ставки. Чи то ТОВ «Нейролінк» планує докупити ще одну ліцензію, чи то Токарєв просто вирішив підкреслити наступність у назві, поки що сказати складно. Cosmobet зареєстрований на Михайла Зборовського, який раніше керував Cosmolot. Разом із колишнім операційним директором «космо» Дмитром Дьяченком він уже провів «рейд» по основних банках-еквайєрах і відкрив там рахунки під нове казино. Як кажуть джерела у ЗМІ, представники Cosmobet вже провели низку зустрічей із вебами та анонсували швидкий запуск проекту. Як бачимо, навіть під час війни та навіть на такому зарегульованому ринку ніхто не заважає росіянам відкривати нові бізнеси.

У лютому 2024 року Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній -“Космолот”, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.

Під брендом Cosmolot на ринку працює компанія Спейсикс. Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино вона отримало в лютому 2021 року. За 2023 рік ТОВ “Спейсикс” отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великобританії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. В інтерв’ю Financial Times співвласник компанії Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.

В матеріалі литовського медіа “The Lithuania” “Сергей Токарев: тайный агент или талантливый предприниматель?” за 7 березня 2024 року, ТОВ “Спейсикс”, яке працює під брендом “Космолот”, пов’язують з російським бізнесменом Сергієм Токарєвим. Сергій Токарєв створив у росії низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарєв з 2018-го до 2020 року встиг побувати під санкціями РНБО”.

“Російський гемблінговий бізнес успішно обходить перепони, які ставить йому влада в Україні. Не вийшло зі зміною бенефіціарів – в ту ж мить менеджери росіянина Сергія Токарєва, не заморочуючись над назвою, «клонують» Cosmolot в Cosmobet”, – резюмує УНТ.