Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю
2026-24-07    106

Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю

Сергій Ткач — один із найвідоміших серійних убивць на пострадянському просторі, чиї злочини стали одними з наймасштабніших у кримінальній історії. Він був засуджений за десятки вбивств, скоєних протягом багатьох років у кількох областях. Справи Ткача отримали широкий суспільний резонанс через тривалий період його діяльності та численні помилки під час розслідування. У ході слідства з’ясувалося, що за окремими епізодами були незаконно засуджені інші люди. Історія Сергія Ткача стала предметом аналізу криміналістів, юристів та правозахисників.

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Біографія

Сергій Федорович Ткач народився 15 вересня 1952 року в Російській РФСР. У молодому віці проходив службу в армії, після чого працював у правоохоронних органах та мав досвід роботи судово-медичним експертом і криміналістом. Саме знання методів слідства, за оцінками правоохоронців, допомагали йому тривалий час уникати викриття.

Злочинну діяльність, за матеріалами слідства, Ткач розпочав у 1980-х роках. Найбільша кількість злочинів була скоєна на території Дніпропетровської, Запорізької та інших областей. Жертвами переважно ставали неповнолітні дівчата та молоді жінки.

Правоохоронні органи затримали Сергія Ткача у 2005 році після багаторічного розслідування. Під час допитів він визнав свою причетність до великої кількості вбивств і детально описував окремі епізоди. Судовий процес тривав кілька років.

У грудні 2008 року Апеляційний суд Дніпропетровської області визнав Сергія Ткача винним у понад 30 умисних убивствах, а також інших тяжких злочинах. Йому було призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Під час слідства він заявляв про значно більшу кількість убивств, однак далеко не всі його зізнання були підтверджені доказами.

Сергій Ткач відбував покарання у виправній колонії довічного режиму. Помер 4 листопада 2018 року у віці 66 років.

Цікаві факти

Однією з найбільш резонансних обставин справи стало те, що до затримання Ткача за окремими епізодами були засуджені інші люди. Після встановлення справжнього виконавця частину вироків переглянули, а незаконно засуджених реабілітували.

Під час роботи в правоохоронній системі Ткач отримав знання з криміналістики та методики розслідування злочинів. Слідчі вважають, що саме це дозволяло йому приховувати сліди та уникати викриття протягом десятиліть.

У різних інтерв’ю та під час допитів він називав різну кількість своїх жертв. Однак українські суди враховували лише ті епізоди, які були підтверджені доказами та матеріалами кримінальних проваджень.

Перебуваючи у місцях позбавлення волі, Сергій Ткач одружився з жінкою, яка була значно молодшою за нього. Цей факт широко висвітлювався у ЗМІ та викликав суспільну дискусію.

Справа Сергія Ткача стала предметом численних документальних фільмів, телевізійних програм і криміналістичних досліджень. Вона також використовується як приклад помилок слідства та необхідності дотримання стандартів доказування.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Ткач?

Сергій Ткач — серійний убивця, який діяв протягом кількох десятиліть на території кількох областей. Суд визнав його винним у понад 30 умисних убивствах. Його справа вважається однією з найрезонансніших у кримінальній історії країни.

За що був засуджений Сергій Ткач?

Він отримав довічне позбавлення волі за серію умисних убивств, а також інші тяжкі злочини. Вирок було ухвалено після багаторічного слідства та судового розгляду. Частина епізодів базувалася на сукупності речових доказів, експертиз і свідчень.

Чому справа Сергія Ткача стала настільки відомою?

Окрім великої кількості доведених злочинів, справа привернула увагу через помилки слідства, які призвели до незаконного засудження інших осіб. Після затримання Ткача ці вироки почали переглядати. Це стало одним із найгучніших прикладів судових помилок.

Коли затримали Сергія Ткача?

Правоохоронці затримали його у 2005 році. Після затримання він почав давати свідчення щодо багатьох злочинів. Судовий процес завершився обвинувальним вироком у 2008 році.

Коли помер Сергій Ткач?

Сергій Ткач помер 4 листопада 2018 року під час відбування довічного покарання. На момент смерті йому було 66 років. Причину смерті офіційно пов’язували зі станом здоров’я.

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