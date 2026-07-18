Сергій Собко: біографія та цікаві факти про начальника штабу 11-го армійського корпусу ЗСУ
2026-18-07    152

Сергій Собко: біографія та цікаві факти про начальника штабу 11-го армійського корпусу ЗСУ

Сергій Собко — український військовий, бригадний генерал Збройних сил України, Герой України та начальник штабу — заступник командира 11-го армійського корпусу ЗСУ. Він належить до числа офіцерів, які пройшли шлях від командира взводу до керівних посад у військовому командуванні. Широку відомість Собко отримав після участі у бойових діях на Донбасі у 2014 році, а згодом — під час оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2026 році його ім’я знову опинилося в центрі суспільної уваги після публічної заяви про проблеми військового управління та кадрової політики у ЗСУ.

Біографія

Сергій Станіславович Собко народився 11 липня 1984 року у селищі Літин Вінницької області. У 2001 році із золотою медаллю закінчив Літинську загальноосвітню школу №2. Вищу військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ, який закінчив у 2005 році з відзнакою.

Після випуску був направлений до 30-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Саме у цьому з’єднанні він пройшов основні щаблі військової служби — від командира гранатометного взводу до заступника командира бригади.

У 2007–2008 роках брав участь у миротворчій місії KFOR у Косові у складі українського контингенту. Крім служби в Україні, проходив військові курси підвищення кваліфікації у Канаді, США, Норвегії та Німеччині, де вивчав сучасну тактику, підготовку офіцерів та ведення бойових дій у різних умовах.

Із весни 2014 року Собко командував механізованим батальйоном 30-ї окремої механізованої бригади, який виконував бойові завдання в зоні АТО. Його підрозділ брав участь у боях за Савур-Могилу та операціях поблизу українсько-російського кордону. За особисту мужність і успішне командування у 2015 році Сергію Собку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

У січні 2022 року його призначили начальником штабу — заступником командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Собко став одним із керівників оборони Києва та військовим комендантом столиці. У березні 2022 року йому присвоїли військове звання бригадного генерала.

Із 2024 року Сергій Собко обіймає посаду начальника штабу — заступника командира 11-го армійського корпусу Збройних сил України. На цій посаді він бере участь у плануванні бойових операцій та координації роботи корпусу.

Цікаві факти

Сергій Собко є Героєм України — найвищої державної нагороди, яку він отримав у 31-річному віці за бойові дії під час російсько-української війни.

За роки служби він пройшов навчання у військових центрах чотирьох країн НАТО — Канади, США, Норвегії та Німеччини. Отриманий міжнародний досвід неодноразово використовував під час реформування підрозділів і впровадження сучасних підходів до управління військами.

Після початку повномасштабної війни Собко входив до числа офіцерів, які координували оборону Києва. Саме в цей період формувалися Сили територіальної оборони як окремий рід сил ЗСУ, а він був одним із керівників їхнього штабу.

У липні 2026 року генерал привернув увагу після відкритої заяви про проблеми в системі військового управління. Він заявив, що надмірна централізація, ручне управління та пріоритет особистої лояльності над професійною компетентністю можуть негативно впливати на ефективність армії. Його слова викликали широку дискусію серед військових експертів, політиків і громадськості.

Відкритої інформації про сімейний стан, дружину, дітей або захоплення Сергія Собка у достовірних публічних джерелах немає. Сам військовий практично не коментує приватне життя.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Сергію Собку?

Сергій Собко народився 11 липня 1984 року в смт Літин Вінницької області. Його вік залежить від поточної дати. День народження генерала зазначений у відкритих біографічних джерелах.

Яку посаду займає Сергій Собко?

Станом на 2026 рік він є начальником штабу — заступником командира 11-го армійського корпусу ЗСУ. До цього обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Сил територіальної оборони.

За що Сергій Собко отримав звання Героя України?

Найвищу державну нагороду він отримав у 2015 році за мужність, професіоналізм та успішне командування підрозділами під час бойових дій на сході України. Зокрема, відзначалася його роль у боях за Савур-Могилу та інших операціях у зоні АТО.

Чи відома інформація про дружину або дітей Сергія Собка?

У відкритих офіційних джерелах така інформація відсутня. Сам військовий не публікує подробиць особистого життя, тому достовірних даних про сім’ю немає.

Чому ім’я Сергія Собка часто згадується у новинах?

Окрім бойового досвіду та високих посад у ЗСУ, генерал періодично виступає із заявами щодо розвитку української армії. Його публікації про проблеми військового управління, підготовки кадрів і необхідність реформ викликають значний суспільний резонанс.

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