Сергій Шапран: соратник Медведчука та “великий патріот” України

Хто такой Сергій Шапран? Як пише видання Цензор, Шапран розпочав свою політичну кар’єру як депутат Дніпропетровської обласної ради від партії «Громада». При цьому, як стверджують ті, хто особисто працював із Сергієм Шапраном, був одним із найвірніших працівників свого боса, він нібито регулярно наповнював закордонні рахунки Павла Івановича Лазаренка.

Ось що далі пише видання:

“Нагодувавшись корупційними флюїдами від свого керівника, Сергій Шапран вже не зміг надалі працювати чесно на благо своєї країни, оточивши себе підлеглими та керівниками, які нагадували йому “мертву грошову хватку” Павла Івановича. Заробивши «чесною працею» перші заощадження і заручившись підтримкою своїх, на той момент, впливових покровителів, отримав місце у складі співзасновників фірми «VASIL», що активно розвивається. При цьому за дуже короткий проміжок часу, використовуючи великий досвід своїх бізнес-партнерів, фірма вийшла на міжнародний рівень, примножуючи капітал своїх керівників. Але, як у будь-якій історії, є одне але. Стало тісно в одному барлозі Сергію Шапрану серед його компаньйонів, та й грошовими потоками вже ділитися було неможливо. Незабаром Сергій Михайлович Шапран ставати єдиним власником та засновником компанії «VASIL».

Надалі Сергія Шапрана цікавила лише влада і політика. Були спроби в 2010 році замахнутися на крісло мера, але електорат, що думає, цього разу обдурити обіцянками не вдалося, та й конкуренція була неабиякою. Закінчив свій політ за посадою мера Сергій Шапран, так ніколи не відірвавшись від землі.

Зовсім недавно були спроби Сергія Михайловича Шапрана балотуватися як депутат у місцеві ради від «Опозиційного блоку», але й тут на нього чекало розчарування. Остаточно усвідомивши свою неспроможність на політичній ниві, вирішив просити допомоги у Віктора Медведчука, який не лише служить вірою та правдою Кремлю, а й є безпосередньо кумом президента Російської Федерації. Бажаючи лише «добра» українському народу, Віктор Медведчук очолив в Україні проект під назвою «Громадський рух «Український вибір», який, до речі, від початку до кінця фінансується на користь Російської Федерації. Честь очолювати Дніпропетровський осередок «Українського вибору» на Дніпропетровщині, як не дивно, доручили Сергію Шапрану. Хто не знає, саме цей громадський рух є проросійською, антиукраїнською організацією, яка виступає проти європейського вибору більшості українців.

Подіям, що відбувалися та відбуваються на нашій українській землі, ми завдячуємо таким у лапках патріотам як Сергій Шапран, які за вказівкою кремлівських «братів» вишукували способи, щоб позбавити нас можливості розвиватися самостійно, як незалежна та вільна держава. На щастя, проект «Український вибір» з тріском провалився, а ми, як нація, що думає, почала відрізняти, хто і в чиїх інтересах веде свою політичну антиукраїнську діяльність.

Ще однією спробою підіграти кремлівським господарям та посіяти смуту в головах городян нашого регіону стало створення громадської організації «Громадянська рада Дніпропетровщини» під керівництвом все того ж Сергія Шапрана. Основним посилом організації та її соратників є економічна автономія Дніпропетровська. Чи з цієї ідеї зароджувалися перші паростки самопроголошених республік про «ЛНР» і «ДНР»? Думка, про якусь автономію, в такий важкий час для нашої країни, схожа на зраду, а виникнення такої організації з такою програмою, ні що інше, як плювок усім патріотичним силам, у душу кожного, кого торкнулася війна, хто дотепер співпереживає долі тих українців, які з різних причин залишаються невділами на непідконтрольних територіях. На підтвердження слів щодо Сергія Шапрана та його взаємодії з російською стороною, може послужити цілком прогнозоване пожвавлення проросійських посіпак на російських телеканалах і в мережі Інтернет, які розтиражували цю подію як щось новаторське і дає надію на швидку автономію Дніпропетровська, за сценарієм анекс.

Аналізуючи минуле та оцінивши сьогодення, приходиш до висновку, що все вищевикладене лише видима частина айсберга діяльності Сергія Шапрана, яка лежить на поверхні. Немає сумнівів, що рано чи пізно кремлівський проект під назвою «Сергій Шапран» отримає адекватну оцінку з боку суспільства”.