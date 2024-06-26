Сергій Шапран: соратник Медведчука та “великий патріот” України
2024-26-06    208

Сергій Шапран: соратник Медведчука та “великий патріот” України

Хто такой Сергій Шапран? Як пише видання Цензор, Шапран розпочав свою політичну кар’єру як депутат Дніпропетровської обласної ради від партії «Громада». При цьому, як стверджують ті, хто особисто працював із Сергієм Шапраном, був одним із найвірніших працівників свого боса, він нібито регулярно наповнював закордонні рахунки Павла Івановича Лазаренка.

Ось що далі пише видання:

“Нагодувавшись корупційними флюїдами від свого керівника, Сергій Шапран вже не зміг надалі працювати чесно на благо своєї країни, оточивши себе підлеглими та керівниками, які нагадували йому “мертву грошову хватку” Павла Івановича. Заробивши «чесною працею» перші заощадження і заручившись підтримкою своїх, на той момент, впливових покровителів, отримав місце у складі співзасновників фірми «VASIL», що активно розвивається. При цьому за дуже короткий проміжок часу, використовуючи великий досвід своїх бізнес-партнерів, фірма вийшла на міжнародний рівень, примножуючи капітал своїх керівників. Але, як у будь-якій історії, є одне але. Стало тісно в одному барлозі Сергію Шапрану серед його компаньйонів, та й грошовими потоками вже ділитися було неможливо. Незабаром Сергій Михайлович Шапран ставати єдиним власником та засновником компанії «VASIL».

Надалі Сергія Шапрана цікавила лише влада і політика. Були спроби в 2010 році замахнутися на крісло мера, але електорат, що думає, цього разу обдурити обіцянками не вдалося, та й конкуренція була неабиякою. Закінчив свій політ за посадою мера Сергій Шапран, так ніколи не відірвавшись від землі.

Зовсім недавно були спроби Сергія Михайловича Шапрана балотуватися як депутат у місцеві ради від «Опозиційного блоку», але й тут на нього чекало розчарування. Остаточно усвідомивши свою неспроможність на політичній ниві, вирішив просити допомоги у Віктора Медведчука, який не лише служить вірою та правдою Кремлю, а й є безпосередньо кумом президента Російської Федерації. Бажаючи лише «добра» українському народу, Віктор Медведчук очолив в Україні проект під назвою «Громадський рух «Український вибір», який, до речі, від початку до кінця фінансується на користь Російської Федерації. Честь очолювати Дніпропетровський осередок «Українського вибору» на Дніпропетровщині, як не дивно, доручили Сергію Шапрану. Хто не знає, саме цей громадський рух є проросійською, антиукраїнською організацією, яка виступає проти європейського вибору більшості українців.

Подіям, що відбувалися та відбуваються на нашій українській землі, ми завдячуємо таким у лапках патріотам як Сергій Шапран, які за вказівкою кремлівських «братів» вишукували способи, щоб позбавити нас можливості розвиватися самостійно, як незалежна та вільна держава. На щастя, проект «Український вибір» з тріском провалився, а ми, як нація, що думає, почала відрізняти, хто і в чиїх інтересах веде свою політичну антиукраїнську діяльність.

Ще однією спробою підіграти кремлівським господарям та посіяти смуту в головах городян нашого регіону стало створення громадської організації «Громадянська рада Дніпропетровщини» під керівництвом все того ж Сергія Шапрана. Основним посилом організації та її соратників є економічна автономія Дніпропетровська. Чи з цієї ідеї зароджувалися перші паростки самопроголошених республік про «ЛНР» і «ДНР»? Думка, про якусь автономію, в такий важкий час для нашої країни, схожа на зраду, а виникнення такої організації з такою програмою, ні що інше, як плювок усім патріотичним силам, у душу кожного, кого торкнулася війна, хто дотепер співпереживає долі тих українців, які з різних причин залишаються невділами на непідконтрольних територіях. На підтвердження слів щодо Сергія Шапрана та його взаємодії з російською стороною, може послужити цілком прогнозоване пожвавлення проросійських посіпак на російських телеканалах і в мережі Інтернет, які розтиражували цю подію як щось новаторське і дає надію на швидку автономію Дніпропетровська, за сценарієм анекс.

Аналізуючи минуле та оцінивши сьогодення, приходиш до висновку, що все вищевикладене лише видима частина айсберга діяльності Сергія Шапрана, яка лежить на поверхні. Немає сумнівів, що рано чи пізно кремлівський проект під назвою «Сергій Шапран» отримає адекватну оцінку з боку суспільства”.

VASIL, VASIL сергей шапран, Сергей Михайлович Шапран, Сергей Шапран, Сергій Михайлович Шапран, Сергій Шапран, шапран сергій михайлович
Останні новини
Актуальний статус бронювання у Резерв+ вже можна побачити

Актуальний статус бронювання у Резерв+ вже можна побачити
Актуальний статус бронювання тепер відображається у 340 000 громадян в читать далее
28-06, 03:50
Потрібна готівка: через відключення світла українцям слід тримати паперові гроші

Потрібна готівка: через відключення світла українцям слід тримати паперові гроші
Через відключення світла українцям все складніше користуватися банківськими послугами, незважаючи читать далее
28-06, 03:47
Обмеження вступу на аспірантуру для українців: подробиці

Обмеження вступу на аспірантуру для українців: подробиці
Нещодавно опубліковано Наказ МОН № 910 від 24.06.2024 року «Про читать далее
28-06, 03:42
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном

Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
Державна податкова служба України 26 червня 2024 року отримала схвалений читать далее
26-06, 10:13
Сергій Шапран: соратник Медведчука та “великий патріот” України

Сергій Шапран: соратник Медведчука та “великий патріот” України
Хто такой Сергій Шапран? Як пише видання Цензор, Шапран розпочав читать далее
26-06, 05:18
Відстрочка при навчанні в аспірантурі за контрактом не надається, – МОН

Відстрочка при навчанні в аспірантурі за контрактом не надається, – МОН
Навчання в аспірантурі за контрактом не дає право на відстрочку. читать далее
26-06, 03:55
Майже 80% українців не довіряють владі

Майже 80% українців не довіряють владі
Більшість опитаних українців (78,5%) заявили про недовіру всьому державному апарату, читать далее
26-06, 03:50
Середня зарплата чиновників в Україні зросла на 32%

Середня зарплата чиновників в Україні зросла на 32%
Середня зарплата чиновників за 4 місяці 2024 року зросла на читать далее
26-06, 01:20
Тамайо Перрі: популярний актор став жертвою акули

Тамайо Перрі: популярний актор став жертвою акули
Актор із «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі став жертвою акули читать далее
26-06, 01:15
У Німеччині – антирекорд із банкрутств

У Німеччині – антирекорд із банкрутств
У Німеччині зафіксовано антирекорд із банкрутств компаній за останні майже читать далее
26-06, 01:05
Джуліан Ассанж вийшов на волю

Джуліан Ассанж вийшов на волю
Автор сайту Wikileaks Джуліан Ассанж вийшов на волю після п'яти читать далее
26-06, 12:58
Обмеження адмінпослуг для ухилянтів: повний список

Обмеження адмінпослуг для ухилянтів: повний список
Міністр юстиції Денис Малюська попередив, що ухилянтам від мобілізації в читать далее
26-06, 12:42
Владислав Володський: аферисту довірили годувати українських військових

Владислав Володський: аферисту довірили годувати українських військових
На відео - Владислав Володський, який на сьогодні є одним з читать далее
25-06, 12:00
Планується зниження верхньої планки військовозобов’язаних до 50 років

Планується зниження верхньої планки військовозобов’язаних до 50 років
Депутати ВРУ розглядають можливість зниження верхньої планки військовозобов'язаних до 50 читать далее
24-06, 06:46
Бронювання від мобілізації у Дії здійснюватиметься протягом години

Бронювання від мобілізації у Дії здійснюватиметься протягом години
Електронне бронювання від мобілізації, яке запустять на порталі «Дія», здійснюватиметься читать далее
22-06, 08:06
Нацбанк заборонив оплачувати азартні ігри з кредитних карток

Нацбанк заборонив оплачувати азартні ігри з кредитних карток
НБУ з 22 червня заборонив оплачувати азартні ігри в інтернет читать далее
21-06, 11:11
Ігор Клименко: 1% громадян України не хочуть іти на фронт

Ігор Клименко: 1% громадян України не хочуть іти на фронт
Україна веде переговори з представниками країн ЄС про повернення чоловіків, читать далее
21-06, 11:06
НБУ звільнятиме акціонерів та топ-менеджерів українських банків, які працюють у Росії

НБУ звільнятиме акціонерів та топ-менеджерів українських банків, які працюють у Росії
Нацбанк України збирається позбавляти права голосу іноземних акціонерів українських «дочок», читать далее
20-06, 11:40
Люди все менше читають новини

Люди все менше читають новини
Люди у світі дедалі рідше читають новини. Про це свядчить читать далее
20-06, 11:34
Трамп має план припинення війни в Україні

Трамп має план припинення війни в Україні
Дональд Трамп має план щодо припинення війни в Україні "шляхом читать далее
20-06, 11:30
Теги
Київ НБУ ТЦК бокс вчені війна в Україні гривня гроші долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф