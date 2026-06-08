Сергій Пашинський — український політик, громадський діяч та колишній народний депутат України кількох скликань. Його ім’я стало широко відомим під час Помаранчевої революції, Євромайдану та подій після початку російської агресії проти України. Протягом багатьох років він входив до числа впливових представників української політики та брав участь у роботі органів державної влади. Водночас діяльність Пашинського неодноразово супроводжувалася резонансними скандалами та кримінальними провадженнями. У 2025–2026 роках його прізвище знову опинилося в центрі уваги через справу про нафтопродукти бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Біографія

Сергій Володимирович Пашинський народився 14 жовтня 1966 року в селі Зірне Рівненської області. Після закінчення школи працював токарем на підприємстві «Хіммаш» у Коростені. У 1984 році вступив до Київського педагогічного інституту, однак навчання переривалося через службу в армії. У 1991 році закінчив історичний факультет та отримав фах викладача історії та суспільствознавства.

У 1990-х роках займався підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі та переробки сільськогосподарської продукції. Працював у банківському секторі, зокрема був заступником голови правління «Ощадбанку». Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років почав політичну кар’єру та став одним із соратників Юлії Тимошенко.

У 2006 році вперше був обраний народним депутатом України. Надалі обирався до Верховної Ради V, VI, VII та VIII скликань. Після перемоги Євромайдану з 5 березня до 10 червня 2014 року виконував обов’язки керівника Адміністрації Президента України. Також був одним із засновників партії «Народний фронт» та очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Після завершення депутатської кар’єри Пашинський залишився активним учасником суспільно-політичних процесів та регулярно коментував питання оборони, безпеки й розвитку українського військово-промислового комплексу.

Цікаві факти

Сергій Пашинський є одним із найсуперечливіших українських політиків останніх десятиліть. Його ім’я регулярно фігурувало у журналістських розслідуваннях та політичних скандалах.

У 2002 році політика було затримано за підозрою у фінансових махінаціях. Він провів кілька місяців у слідчому ізоляторі, однак згодом обвинувачення були зняті. Сам Пашинський називав справу політично мотивованою.

Одним із найгучніших інцидентів став конфлікт наприкінці 2016 року, коли Пашинський застосував зареєстрований пістолет під час дорожньої суперечки. Подія викликала широкий суспільний резонанс та стала предметом судових розглядів.

У лютому 2024 року НАБУ та САП повідомили про підозру Пашинському у справі щодо реалізації арештованих нафтопродуктів Сергія Курченка. У 2026 році стало відомо, що політик визнав вину та уклав угоду з прокурорами, яка має бути затверджена судом.

Пашинський одружений, має двох синів. Його дружина Руслана займається бізнесом та фігурує у деклараціях як власниця значної частини сімейних активів.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Пашинський?

Сергій Пашинський — український політик, колишній народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Він працював у команді Юлії Тимошенко та входив до керівництва партії «Батьківщина». Після Революції Гідності виконував обов’язки голови Адміністрації Президента України.

Скільки років Сергію Пашинському?

Політик народився 14 жовтня 1966 року. Станом на 2026 рік йому виповнюється 60 років. Більшу частину свого життя він присвятив політичній діяльності та державній службі.

Яку освіту має Сергій Пашинський?

Він закінчив Київський педагогічний інститут імені Горького у 1991 році. За освітою є істориком та викладачем суспільствознавства. До початку політичної кар’єри працював у бізнесі та банківській сфері.

Чим відома справа нафтопродуктів Курченка?

Слідство стверджує, що після арешту нафтопродуктів, які пов’язували з бізнесменом Сергієм Курченком, було реалізовано схему їх продажу через підконтрольні структури. НАБУ оцінює збитки держави майже у мільярд гривень. Пашинський є одним із ключових фігурантів цього провадження.

Чим займається Сергій Пашинський зараз?

Після завершення депутатської діяльності він бере участь у громадських та оборонних проєктах, пов’язаних із військово-промисловою сферою. Також продовжує залишатися фігурантом кількох резонансних справ, які перебувають у полі уваги правоохоронних органів та судів.