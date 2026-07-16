Сергій Михайлович Марченко — український державний діяч, економіст та міністр фінансів України. Він став одним із ключових представників економічного блоку уряду в період повномасштабної війни, коли країна зіткнулася з безпрецедентними бюджетними викликами. Марченко має багаторічний досвід роботи у сфері державних фінансів, податкової політики та управління бюджетними процесами. До призначення на посаду міністра він працював у центральних органах влади та займався питаннями економічного розвитку й фінансового планування. Його діяльність пов’язана з формуванням державного бюджету, міжнародною фінансовою підтримкою України та реформуванням системи управління державними коштами.

Біографія

Сергій Михайлович Марченко народився 24 січня 1981 року в Макарові Київської області. Він отримав економічну освіту та розпочав професійну діяльність у сфері державного управління.

Марченко закінчив Київський національний торговельно-економічний університет (нині Державний торговельно-економічний університет), де здобув спеціальність у сфері фінансів. Також він отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Професійний шлях Сергія Марченка почався у державному секторі. Він працював у Міністерстві фінансів України, де займався питаннями бюджетної політики та аналізу державних фінансів.

У подальшому Марченко працював у Державній податковій адміністрації України та інших державних структурах, пов’язаних із фінансовим управлінням. Його діяльність була зосереджена на питаннях податків, бюджетного планування та економічної політики.

У 2016 році Сергій Марченко став заступником Міністра фінансів України. На цій посаді він працював над реформуванням державних фінансів, удосконаленням бюджетних процесів та взаємодією з міжнародними фінансовими організаціями.

У 2018 році Марченко очолив Державну службу фінансового моніторингу України. Він відповідав за питання протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розвиток системи фінансового контролю.

У 2020 році Сергій Марченко був призначений Міністром фінансів України. Його призначення відбулося після зміни керівництва уряду Дениса Шмигаля.

На посаді міністра він відповідає за підготовку державного бюджету, управління державним боргом, фінансову політику уряду та переговори з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році робота Міністерства фінансів під керівництвом Марченка стала одним із ключових напрямів забезпечення функціонування держави. Відомство займалося пошуком зовнішнього фінансування, підтримкою оборонних витрат та забезпеченням стабільності бюджетної системи.

Серед міжнародних партнерів, із якими Україна співпрацювала у фінансовій сфері під час його керівництва, були Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський Союз та уряди країн-партнерів.

Цікаві факти

Сергій Марченко став одним із найдовше працюючих міністрів фінансів України за останні роки. Він зберіг посаду після кількох змін складу уряду та продовжив керувати фінансовим відомством у період найбільшої економічної кризи в історії незалежної України.

Одним із головних викликів для нього стало формування бюджету в умовах війни. Після 24 лютого 2022 року структура державних видатків суттєво змінилася: пріоритетом стали оборона, безпека, соціальні виплати та підтримка критичної інфраструктури.

Марченко регулярно бере участь у міжнародних переговорах щодо фінансової допомоги Україні. Він представляє країну на зустрічах із представниками МВФ, ЄС, Світового банку та фінансових організацій.

У роботі міністра неодноразово виникали дискусії щодо бюджетної політики. Критики звертали увагу на необхідність більш ефективного використання державних коштів та прозорості окремих фінансових рішень. Представники уряду наголошували, що економічна політика формувалася під впливом надзвичайних умов війни.

Серед найбільш обговорюваних тем за час роботи Марченка — державний борг України, збільшення оборонних видатків, міжнародне фінансування та податкова політика.

Інформація про особисте життя Сергія Марченка, його дружину, дітей, родину, хобі та приватні інтереси у відкритих джерелах обмежена. Публічна діяльність чиновника переважно пов’язана з економічними питаннями та роботою уряду.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Марченко?

Сергій Марченко — український економіст і державний діяч, який із 2020 року очолює Міністерство фінансів України. Він має досвід роботи у сфері бюджетної політики, податків та державного управління. Його діяльність особливо пов’язана з фінансовим забезпеченням України під час війни.

Коли народився Сергій Марченко?

Сергій Марченко народився 24 січня 1981 року в Київській області. Він здобув економічну освіту та почав кар’єру у державному секторі. Значна частина його професійного життя пов’язана з фінансовими органами влади.

Яку освіту має Сергій Марченко?

Він закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за економічним напрямом. Також Марченко має науковий ступінь кандидата економічних наук. Його професійна спеціалізація пов’язана з фінансами та державним управлінням.

Коли Сергій Марченко став міністром фінансів України?

Марченко очолив Міністерство фінансів України у березні 2020 року. На посаді він залишився після початку повномасштабної війни. Основними напрямами його роботи стали бюджетна стабільність і залучення міжнародної фінансової допомоги.

Чим займається Сергій Марченко на посаді міністра?

Він відповідає за державну фінансову політику, підготовку бюджету та управління державними фінансами. Також міністр бере участь у переговорах із міжнародними партнерами щодо підтримки України. У період війни його відомство координує значну частину фінансових процесів держави.