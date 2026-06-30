Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
2026-30-06    113

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний депутат України IX скликання від партії «Слуга Народу». Найбільшу публічну впізнаваність він отримав ще до початку політичної кар’єри завдяки волонтерській діяльності та підтримці українських військових після початку російської агресії у 2014 році. У Верховній Раді він працює над питаннями охорони здоров’я, медичної реформи та соціальної політики. Водночас ім’я депутата неодноразово опинялося у центрі резонансних кримінальних та антикорупційних справ, що привертали значну увагу громадськості. Нижче — основні факти про його біографію, політичну діяльність та найбільш відомі події, пов’язані з його ім’ям.

Біографія

Сергій Володимирович Кузьміних народився 8 травня 1978 року в Житомирській області.

Широку відомість він отримав після початку війни на сході України. Його брат, військовослужбовець Олег Кузьміних, у 2015 році став одним із захисників Донецького аеропорту та потрапив у російський полон. Після звільнення Олега родина активно займалася підтримкою військових і розвитком реабілітаційних програм.

Сергій Кузьміних очолив громадську організацію, яка займалася допомогою ветеранам та пораненим військовослужбовцям. Одним із напрямків роботи стала реабілітація учасників бойових дій та розвиток медичних ініціатив.

На парламентських виборах 2019 року Сергій Кузьміних був обраний народним депутатом України від політичної партії «Слуга Народу» по одномандатному виборчому округу №67 у Житомирській області.

У Верховній Раді він став членом Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Депутат працював над законодавчими ініціативами, пов’язаними із реформуванням медичної системи, розвитком трансплантації, забезпеченням лікарень та удосконаленням системи охорони здоров’я.

У січні 2022 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття народного депутата під час одержання неправомірної вигоди. За версією слідства, йшлося про отримання 558 тисяч гривень за сприяння у постачанні медичного обладнання до лікарні. Сам депутат заперечував свою вину.

Після кількох викликів до НАБУ, на які він не прибув, правоохоронні органи оголосили його в розшук. Згодом Кузьміних сам прибув до бюро, після чого суд обрав йому запобіжний захід. Розгляд кримінального провадження триває, а остаточного судового рішення у справі немає.

Цікаві факти

Сергій Кузьміних став одним із небагатьох народних депутатів IX скликання, щодо яких НАБУ та САП здійснювали розслідування за підозрою в одержанні неправомірної вигоди під час виконання депутатських повноважень.

До приходу у політику його діяльність була переважно пов’язана із волонтерськими проєктами, підтримкою ветеранів війни та розвитком реабілітаційної допомоги військовим.

Після обрання до Верховної Ради основною сферою його роботи стали питання охорони здоров’я, медичних закупівель, функціонування лікарень та медичної реформи.

Справа Кузьміних неодноразово ставала предметом широкого суспільного обговорення через участь у ній антикорупційних органів — НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Інформація про особисте життя депутата, його сім’ю, хобі чи приватну діяльність у відкритих офіційних джерелах представлена обмежено. Публічно він переважно коментує законодавчу діяльність та питання медичної політики.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Кузьміних?

Сергій Кузьміних — народний депутат України IX скликання від партії «Слуга Народу». До політичної діяльності він займався волонтерськими та громадськими проєктами, пов’язаними з допомогою військовим. У парламенті працює у профільному комітеті з питань охорони здоров’я.

Чому ім’я Сергія Кузьміних часто згадується у ЗМІ?

Найбільший суспільний резонанс викликало кримінальне провадження НАБУ щодо можливого отримання неправомірної вигоди. Сам депутат не визнав підозру та заявляв про свою невинуватість. Остаточне рішення суду у справі поки не ухвалене.

Яким напрямком займається депутат у Верховній Раді?

Основним напрямком його роботи є законодавство у сфері охорони здоров’я. Він входить до парламентського комітету, який займається питаннями медичної реформи, медичного страхування, діяльності лікарень та забезпечення системи охорони здоров’я.

Чим займався Сергій Кузьміних до політики?

До обрання народним депутатом він працював у громадському секторі та займався волонтерською діяльністю. Значну увагу приділяв допомозі військовослужбовцям, ветеранам та їхній реабілітації після бойових дій.

Чи продовжує Сергій Кузьміних виконувати депутатські повноваження?

Станом на останні публічно доступні дані він залишається чинним народним депутатом України. Кримінальне провадження щодо нього розглядається у встановленому законом порядку, а вирок суду, який набрав законної сили, відсутній.

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