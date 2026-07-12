Сергій Корецький: біографія та цікаві факти
2026-12-07    126

Сергій Корецький: біографія та цікаві факти

Сергій Корецький — український топменеджер, підприємець та управлінець у нафтогазовій галузі. Він очолював найбільші паливні компанії країни, керував державними підприємствами «Укрнафта» та «Укртатнафта», а з 2025 року став головою правління НАК «Нафтогаз України». У липні 2026 року ім’я Корецького опинилося в центрі політичної уваги після повідомлень про те, що його розглядають як одного з кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Більшу частину своєї кар’єри він присвятив розвитку енергетичного бізнесу, корпоративному управлінню та реформуванню державних компаній. Серед експертів Корецького називають одним із найвідоміших українських менеджерів у сфері енергетики.

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Біографія

Сергій Федорович Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку. Вищу освіту здобув у Луцькому державному технічному університеті. У 2001 році закінчив машинобудівний факультет, а у 2005 році — факультет бізнесу. У 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Кар’єру розпочав ще у 1997 році в групі компаній «Континіум», де пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора керуючої компанії. У 2002 році очолив спільне підприємство «Західна Нафтова Група», а у 2007 році став CEO групи «Континіум».

У 2013 році Корецького призначили генеральним директором мережі автозаправних комплексів WOG. Під його керівництвом компанія розширила мережу сервісів, розвивала формат кав’ярень поза межами АЗС та реалізовувала масштабні інвестиційні проєкти.

Після виходу з WOG у 2018 році він зайнявся власними бізнес-проєктами. Заснував компанію IDEALIST Coffee Co., яка спеціалізується на виробництві та обсмажуванні кави, а також був співзасновником міжнародної енерготрейдингової компанії Centurion Group SA у Швейцарії.

У листопаді 2022 року Корецького призначили директором ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта» після переходу підприємств під державне управління. Під його керівництвом компанії збільшили видобуток, наростили фінансові показники та активізували модернізацію виробництва. У квітні 2025 року Наглядова рада обрала його головою правління НАК «Нафтогаз України», а до виконання обов’язків він приступив 14 травня 2025 року.

Цікаві факти

Сергій Корецький має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі та вважається одним із найуспішніших кризових менеджерів українського паливного сектору. Його кар’єра охоплює як приватний бізнес, так і управління найбільшими державними компаніями країни.

Під час роботи у WOG він став одним із керівників, які активно розвивали сучасний формат автозаправних комплексів із сервісними зонами та кавовими концепціями. Згодом цей досвід він використав при створенні власного бренду IDEALIST Coffee.

Після початку повномасштабної війни Корецький очолив «Укрнафту» та «Укртатнафту», які перейшли під контроль держави. Одним із його ключових завдань стало забезпечення стабільної роботи паливного ринку України в умовах воєнного стану.

Особисте життя бізнесмен не афішує. Відомо, що він одружений, дружину звати Ірина Корецька. Інформація про дітей у відкритих офіційних джерелах практично відсутня.

У липні 2026 року українські ЗМІ повідомили, що Корецький розглядається як один із кандидатів на посаду прем’єр-міністра України, однак офіційного підтвердження такого призначення на момент публікації немає.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Сергію Корецькому?

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку. Станом на 2026 рік йому 48 років. Більшу частину професійної кар’єри він присвятив енергетичному бізнесу та корпоративному управлінню.

Яку освіту має Сергій Корецький?

Він закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальностями «Машинобудування» та «Економіка бізнесу». Також навчався за програмою Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Де працював Сергій Корецький?

У різні роки він керував групою «Континіум», мережею WOG, компаніями «Укрнафта», «Укртатнафта» та НАК «Нафтогаз України». Також займався розвитком власних міжнародних бізнес-проєктів.

Чи є Сергій Корецький політиком?

Ні. Він не обіймав виборних політичних посад і відомий насамперед як топменеджер енергетичного сектору. Його ім’я почало активно згадуватися в політичному контексті лише після появи інформації про можливе призначення на державні посади.

Що відомо про сім’ю Сергія Корецького?

У відкритих джерелах підтверджено, що він одружений, дружину звати Ірина Корецька. Інших достовірних подробиць про особисте життя родини Корецький практично не розголошує.

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