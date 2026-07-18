Сергій Філімонов: біографія та цікаві факти про командира «Вовків Да Вінчі»

Сергій Філімонов — український військовий, громадський діяч та командир батальйону «Вовки Да Вінчі» у складі Сил оборони. Він став відомим як один із представників нового покоління українських військових, які поєднали бойовий досвід із громадською активністю. До початку повномасштабної війни Філімонов брав участь у громадських рухах та ветеранських ініціативах. Після 2022 року він зосередився на військовій службі та командуванні підрозділом. Його діяльність викликає як підтримку серед прихильників українського війська, так і дискусії через його активність у довоєнний період.

Біографія

Сергій Філімонов народився 1994 року в Україні. Публічна інформація про його дитинство, родину та ранні роки життя обмежена. Відомо, що ще до початку військової кар’єри він був активним учасником громадського середовища та долучався до націоналістичних і ветеранських рухів.

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, Філімонов приєднався до бойових формувань та брав участь у війні на сході країни. Він служив у складі добровольчих підрозділів, де отримав перший бойовий досвід.

Пізніше Сергій Філімонов став одним із учасників формування підрозділу «Вовки Да Вінчі», який отримав назву на честь загиблого командира Дмитра Коцюбайла із позивним «Да Вінчі». Після загибелі Коцюбайла у березні 2023 року підрозділ продовжив існування у складі Збройних сил.

До повномасштабного вторгнення підрозділ «Вовки Да Вінчі» був відомий як добровольче формування, що брало участь у бойових діях на Донбасі. Після 2022 року він був інтегрований до структури Сил оборони України.

Сергій Філімонов обійняв посаду командира батальйону «Вовки Да Вінчі». Під його керівництвом підрозділ брав участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Конкретні оперативні дані про чисельність підрозділу та його завдання не розголошуються з міркувань безпеки.

Окрім військової служби, Філімонов займався громадською діяльністю. Він був одним із представників молодіжного активістського середовища Києва, брав участь у протестних акціях та публічних кампаніях.

Цікаві факти

До початку повномасштабної війни Сергій Філімонов був відомий не лише як військовий, а й як громадський активіст. Він був пов’язаний із рухом «Гонор», який позиціонував себе як громадсько-політичне об’єднання ветеранів та активістів.

У минулому діяльність Філімонова ставала предметом суспільних дискусій. Зокрема, увагу медіа привертали його участь у вуличних акціях та конфлікти між активістськими групами. Сам Філімонов заявляв, що його діяльність була спрямована на захист українських інтересів.

Після початку повномасштабного вторгнення його публічний образ значною мірою змінився через військову службу. Він регулярно з’являється у медійному просторі як представник підрозділу, коментує питання оборони та бойової підготовки.

Філімонов також був одним із людей, які підтримували розвиток добровольчого руху та збереження пам’яті про загиблих військових. Особливе місце у його публічній діяльності займає постать Дмитра Коцюбайла, на честь якого названо підрозділ.

Інформація про особисте життя Сергія Філімонова, його сім’ю, дружину чи дітей у відкритих джерелах представлена обмежено. Публічно він переважно говорить про військову службу, бойових побратимів та діяльність підрозділу.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Філімонов?

Сергій Філімонов — український військовий та командир батальйону «Вовки Да Вінчі». До військової кар’єри він був громадським активістом і учасником ветеранського руху. Після початку повномасштабної війни став одним із публічних представників свого підрозділу.

Коли Сергій Філімонов почав воювати?

Він долучився до бойових дій після початку російської агресії у 2014 році. Перший військовий досвід отримав у добровольчих формуваннях. Після 2022 року продовжив службу у складі Сил оборони.

Що відомо про батальйон «Вовки Да Вінчі»?

Підрозділ виник як добровольче формування та отримав назву на честь Дмитра Коцюбайла. Бійці підрозділу брали участь у боях на сході країни. Після початку повномасштабного вторгнення формування стало частиною українських Сил оборони.

Чому Сергій Філімонов став відомою публічною особою?

Популярність він отримав завдяки громадській активності, а згодом — через військову службу. Його коментарі щодо війни та діяльності підрозділу регулярно привертають увагу аудиторії. Водночас його минула активність залишалася предметом суспільних обговорень.

Що відомо про особисте життя Сергія Філімонова?

Відкрита інформація про його родину та приватне життя обмежена. Військовий не робить цю частину біографії основою публічної діяльності. Основна увага у його публічних виступах зосереджена на службі та військових питаннях.