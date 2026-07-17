Сергій Федоренко — український менеджер у нафтогазовій галузі, який понад десять років працює у сфері видобутку, трейдингу та реалізації енергоресурсів. У липні 2026 року стало відомо про його призначення керівником НАК «Нафтогаз України». До цього він обіймав посаду комерційного директора компанії та входив до її правління. Раніше Федоренко працював у «Укргазвидобуванні», «Укрнафті» та очолював компанію Naftogaz Oil Trading. Його кар’єра пов’язана переважно з розвитком комерційного напряму державних енергетичних підприємств та міжнародною торгівлею природним газом і нафтопродуктами.

Біографія

Точна дата народження Сергія Федоренка у відкритих джерелах не оприлюднювалася.

Кар’єру в енергетичному секторі він розпочав із роботи аналітиком. У 2008–2011 роках працював аналітиком-консультантом у компанії «Нафтогазбудінформатика», а з 2011 до 2013 року був аналітиком міжнародного агентства Argus Media, яке спеціалізується на дослідженні енергетичних ринків. Після цього обіймав керівні посади у приватному секторі, зокрема працював комерційним директором у групі компаній ITL Group.

У 2015 році Сергій Федоренко перейшов до АТ «Укргазвидобування», де став директором з комерційних питань та членом правління. Він відповідав за реалізацію природного газу, закупівлі, розвиток комерційних процесів та взаємодію з ринком. На цій посаді працював до 2023 року. Одночасно у 2019–2022 роках очолював компанію Naftogaz Oil Trading, яка займалася операціями на паливному ринку.

Після цього Федоренко перейшов до ПАТ «Укрнафта», де також обіймав посаду комерційного директора. До його компетенції входили закупівля та продаж нафтопродуктів, трейдинг природного газу й електроенергії, логістика постачання, розвиток мережі автозаправних станцій та корпоративні продажі пального.

У липні 2025 року його призначили комерційним директором Групи «Нафтогаз». Вже за кілька днів Наглядова рада включила його до складу правління компанії. Він відповідав за міжнародні контракти, комерційну політику, закупівлю та продаж природного газу й інших енергоресурсів.

У 2022–2023 роках Сергій Федоренко служив добровольцем у Збройних силах України, після чого повернувся до роботи в енергетичному секторі.

У липні 2026 року Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення Сергія Федоренка керівником НАК «Нафтогаз України». До моменту призначення він уже вважався одним із ключових менеджерів компанії та одним із кандидатів на посаду голови правління.

Цікаві факти

Сергій Федоренко має понад десять років досвіду роботи у нафтогазовій галузі. Основними напрямами його діяльності були комерційне управління, міжнародний трейдинг природного газу, закупівля енергоресурсів та розвиток ринку пального.

Працюючи в «Укргазвидобуванні», він одночасно очолював Naftogaz Oil Trading, що спеціалізувалася на торговельних операціях із паливом та енергоресурсами. Такий досвід дозволив йому поєднати управління видобувною компанією та трейдинговим бізнесом.

У відкритих джерелах відсутня інформація про сімейний стан, дружину, дітей чи особисте життя Сергія Федоренка. Також не оприлюднювалися відомості про його хобі або приватні захоплення.

Станом на момент підготовки матеріалу Сергій Федоренко не був фігурантом резонансних кримінальних проваджень або судових процесів. Його публічна діяльність переважно пов’язана з корпоративним управлінням державними енергетичними компаніями.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Федоренко?

Сергій Федоренко — український топменеджер нафтогазової галузі. Він працював у «Укргазвидобуванні», «Укрнафті» та Групі «Нафтогаз». У 2026 році очолив НАК «Нафтогаз України».

Де працював Сергій Федоренко до «Нафтогазу»?

До переходу в Групу «Нафтогаз» він був комерційним директором ПАТ «Укрнафта». Раніше понад вісім років працював директором з комерційних питань АТ «Укргазвидобування», а також очолював Naftogaz Oil Trading.

Чим займався Сергій Федоренко?

Основними напрямами його роботи були трейдинг природного газу, закупівля та продаж нафтопродуктів, міжнародні контракти, розвиток мережі АЗС, логістика постачання та корпоративні продажі пального. Значна частина його кар’єри пов’язана з комерційним управлінням державних енергетичних компаній.

Що відомо про особисте життя Сергія Федоренка?

У відкритих джерелах практично відсутня інформація про його сім’ю, дружину чи дітей. Сам Федоренко не робить публічних заяв щодо приватного життя. Тому достовірно підтверджених відомостей із цього приводу немає.

Чому призначення Сергія Федоренка привернуло увагу?

До призначення керівником «Нафтогазу» він уже входив до правління компанії та відповідав за її комерційний напрям. Завдяки багаторічному досвіду роботи у державному енергетичному секторі його кандидатура розглядалася як одна з найбільш імовірних на посаду очільника компанії.