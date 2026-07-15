Сергій Боєв: біографія та цікаві факти про керівника Укроборонпрому

Сергій Боєв — український державний управлінець і фахівець у сфері економіки, оборонної промисловості та міжнародної співпраці. У 2023–2025 роках він працював на керівних посадах у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерстві оборони України, відповідаючи за європейську інтеграцію та взаємодію із західними партнерами. У липні 2026 року його призначили тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром) до завершення конкурсу на нового керівника. Боєв відомий насамперед як менеджер із досвідом у фінансовому секторі, стратегічному плануванні та державному управлінні. Його професійна діяльність пов’язана з реформуванням українського оборонно-промислового комплексу та розвитком міжнародного співробітництва.

Біографія

Сергій Сергійович Боєв народився 25 березня 1983 року в Алчевську Луганської області. Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де у 2004 році отримав ступінь бакалавра з міжнародної економіки. Згодом навчався у Вортонській бізнес-школі Пенсильванського університету (США), де здобув ступінь MBA.

Кар’єру розпочав у міжнародному фінансовому секторі. Працював аналітиком у JPMorgan Chase та Credit Suisse у Великій Британії, після чого повернувся до України. Надалі працював у міжнародній консалтинговій компанії Boston Consulting Group Ukraine, де займався питаннями корпоративної стратегії та розвитку бізнесу.

Пізніше Боєв перейшов до державного сектору. У 2016–2022 роках обіймав керівні посади в НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укргазвидобування», відповідаючи за стратегічне планування, аналітику та розвиток компаній. Після початку повномасштабної війни його досвід став затребуваним у сфері оборонної промисловості.

У квітні 2023 року Сергій Боєв став радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а вже у травні був призначений заступником міністра з питань європейської інтеграції. На цій посаді він координував міжнародне співробітництво, підтримку українського оборонно-промислового комплексу та реалізацію спільних проєктів із партнерами України.

У жовтні 2024 року Кабінет Міністрів призначив Боєва заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції, а у квітні 2025 року — першим заступником міністра оборони. Він займався питаннями міжнародної військової допомоги, розвитку співпраці з країнами НАТО та інтеграції української оборонної системи до євроатлантичних стандартів.

У липні 2026 року наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» призначила Сергія Боєва тимчасовим керівником підприємства після звільнення Германа Сметаніна. Його кандидатуру обрали до завершення відкритого конкурсу на нового генерального директора концерну.

Цікаві факти

Сергій Боєв має понад 16 років професійного досвіду у сферах фінансів, стратегічного планування, промисловості та державного управління. Значну частину кар’єри він працював у міжнародних фінансових і консалтингових структурах, що є нетиповим досвідом для українських посадовців оборонної сфери.

Він є випускником однієї з найвідоміших бізнес-шкіл світу — Wharton School Університету Пенсильванії, дипломи якої мають керівники великих міжнародних корпорацій та державні діячі різних країн.

У відкритих джерелах відсутня детальна інформація про його сімейний стан, дітей, захоплення чи приватне життя. Сам Боєв рідко дає інтерв’ю, присвячені особистим темам, зосереджуючись на професійній діяльності.

Гучних корупційних кримінальних проваджень або обвинувальних вироків щодо Сергія Боєва у відкритих державних реєстрах станом на середину 2026 року немає. Водночас його діяльність регулярно перебуває у центрі уваги медіа через кадрові зміни в оборонному секторі та реформування українського ОПК.

За свою роботу він був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Сергій Боєв?

Сергій Боєв — український державний управлінець, економіст і менеджер. Він працював у міжнародних фінансових компаніях, енергетичному секторі та органах державної влади, а згодом очолив один із напрямків розвитку оборонної промисловості України.

Яку освіту має Сергій Боєв?

Він закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «міжнародна економіка». Також отримав ступінь MBA у Wharton School Пенсильванського університету в США.

Які посади обіймав Сергій Боєв?

Боєв працював у JPMorgan Chase, Credit Suisse, Boston Consulting Group, НАК «Нафтогаз України», АТ «Укргазвидобування», був заступником міністра стратегічних галузей промисловості, першим заступником міністра оборони України, а у 2026 році став тимчасовим керівником Укроборонпрому.

Чи відома інформація про родину Сергія Боєва?

У відкритих офіційних джерелах практично відсутня інформація про його сім’ю або особисте життя. Сам посадовець не робить цю тему публічною.

Чому Сергій Боєв очолив Укроборонпром?

Його призначили тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора після кадрових змін у компанії. Наглядова рада ухвалила це рішення до завершення відкритого конкурсу на постійного керівника підприємства.