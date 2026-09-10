Сергій Борець: загинув боєць ГУР і герой відомого фото
2026-10-09    70

Сергій Борець: загинув боєць ГУР і герой відомого фото

Сергій «Борець», боєць снайперської групи «Тенгри» ГУР Міноборони, загинув кілька днів тому внаслідок російського авіаудару. Про це 8 вересня 2026 року повідомив командир роти БПЛА 23-го штурмового полку «Хартія» Юрій Бутусов. На момент загибелі військовий командував підрозділом морської піхоти.

Широку відомість Сергію «Борцю» принесла фотографія, зроблена в перші дні повномасштабного вторгнення. На ній військовий пересувається велосипедом мостом у напрямку Ірпеня, маючи при собі гранатомет РПГ-7 і три постріли до нього.

За словами Бутусова, на початку російського наступу на Київ «Борець» разом із побратимами вирушив назустріч російській бронетанковій колоні, яка рухалася в напрямку Гостомеля, Ірпеня та Бучі. У цей період підрозділи українських військових діяли в умовах масштабного наступу російських сил на столичний регіон.

Автором фотографії став доброволець групи «Тенгри» Володимир Миронюк із позивним «Джон». Саме цей кадр зафіксував один із епізодів перших боїв за Київ і згодом став відомим у мережі.

Бутусов зазначив, що група «Тенгри» об’єднала військових із бойовим досвідом на Донбасі. За його словами, бійці одними з перших вступили в бої за Київ і шукали можливості протистояти російським військам під час наступу.

Після початку повномасштабної війни боєць продовжив службу. На момент загибелі він очолював підрозділ морської піхоти. Точний бойовий рахунок військового та його підрозділу, за словами Бутусова, встановити складно через значну кількість бойових епізодів.

За оцінкою командира роти БПЛА «Хартії», йдеться про сотні знищених російських військових, однак окремо визначити внесок кожного бійця та підтвердити конкретні цифри наразі неможливо. Подробиці щодо обставин авіаудару та місця загибелі Сергія «Борця» у повідомленні не наведені.

Юрій Бутусов назвав Сергія «Борця» одним із найкращих воїнів цієї війни та наголосив, що військовий надихав побратимів власним прикладом. Інших подробиць про його родину, дату народження чи цивільне життя в оприлюдненому повідомленні немає.

Історія групи «Тенгри» пов’язана з початковим етапом оборони Києва у 2022 році. Її бійці діяли на напрямках, де російські війська намагалися просунутися до столиці через Гостомель, Бучу та Ірпінь. Саме в цей період з’явилося багато фото й відео, які стали документальними свідченнями перших тижнів широкомасштабної війни.

Загибель Сергія «Борця» сталася вже під час подальшої служби в іншому підрозділі. Водночас відкритим залишається питання щодо точного місця та обставин авіаудару, внаслідок якого загинув військовий, оскільки ці дані в повідомленні про його смерть не розкриті.

війна в Україні, ГУР, Ірпінь, морська піхота, новини України, Сергій Борець, Тенгри
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